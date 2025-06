Non tutti ricordano che anni fa Francesca Manzini fece un’imitazione di Monica Setta. La conduttrice tuttavia, stando a quanto ha rivelato in queste ore la comica, non sembrerebbe aver gradito la parodia.

Il retroscena su Monica Setta

Senza dubbio Monica Setta è uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana. Nelle ultime ore però il nome della conduttrice è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per via di un retroscena che non è passato inosservato. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa sta succedendo. Tutto è iniziato quando Francesca Manzini è stata ospite del podcast In Camerino di Marcello Sacchetta. Nel corso della chiacchierata la celebre comica ha parlato delle imitazioni che ha fatto nel corso degli anni e ha così raccontato di quando in passato vestì i panni proprio della Setta. Stando a quanto rivelato dalla Manzini però Monica non avrebbe gradito la parodia. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Se c’è stato qualcuno che non ha apprezzato l’imitazione? Come no. Mi hanno fatta chiamare e addirittura non ho più neanche lavorato. È accaduto tanto tempo fa. Se si può dire il nome? Monica Setta, non la prese benissimo e saltarono un po’ di puntate. Bisogna riderci sopra e non prendersi troppo sul serio”.

Non è la prima volta tuttavia che Monica Setta non gradisce una sua imitazione. Solo di recente infatti è stata Giulia Vecchio al GialappaShow a fare una parodia della conduttrice. Anche in questo caso però la presentatrice ha fatto intendere di non aver particolarmente apprezzato la performance e ha manifestato alcune preoccupazioni. In seguito però Monica e Giulia hanno avuto modo di confrontarsi e di chiarirsi e hanno messo un punto alla vicenda.

Al contrario invece la Setta non ha mai parlato di quanto sarebbe accaduto con Francesca Manzini, che per la prima volta ha rivelato questo inedito retroscena. Novella è dunque a disposizione delle dirette interessate, qualora volessero rilasciare delle dichiarazioni sulla questione o fare delle rettifiche.