Dopo la parodia realizzata, Giulia Vecchio ha rivelato di avere avuto modo di parlare con Monica Setta e in una recente intervista ha svelato cosa si sono dette.

Giulia Vecchio ha sentito Monica Setta, cosa si sono dette

Le trovate di Giulia Vecchio al GialappaShow sono oggetto di discussione a quanto pare e la parodia di Monica Setta in particolare ha destato delle preoccupazioni nella conduttrice che in alcune interviste ha espresso il suo punto di vista.

Tra le pagine di Rolling Stone, Giulia Vecchio ha affermato che per realizzare al meglio una parodia non basta solo avere una bella idea. Ha fatto sapere che è necessario avere una chiave comica, costruire al meglio il personaggio. Poi in seguito dargli una voce, postura e tutti quei segreti che il caso vuole. “A differenza di come la pensavo da giovane. C’è un grosso studio dietro ogni risata che si strappa“, ha aggiunto.

Mentre Milly Carlucci ha apprezzato l’imitazione, tanto che si sarebbe complimentata con lei, considerandola una delle migliori, Monica Setta come detto non l’ha presa allo stesso modo. Giulia Vecchio ha confidato: “Mi ha chiamata, ci siamo parlate e con me è stata molto carina”.

Nonostante ciò però pare che Monica Setta pare fosse impensierita: “Mi ha espresso la sua preoccupazione che l’immagine proposta fosse troppo distante da quella reale”. Giulia Vecchio ha affermato di esserne dispiaciuta e di avere provato in tutti i modi a rassicurarla, dato che le parodie per loro natura vengono esasperate.

“Le caricature estremizzano tic, vezzi, voci, per dare vita a dei caratteri. Ognuno di noi ha una caratteristica comica che si porta dietro. Per esempio, io quando rido tendo a chiudere un occhio più dell’altro“, ha concluso Giulia Vecchio.

Pare quindi che Monica Setta fosse preoccupata che l’immagine proposta nella parodia fosse distante da quella reale. In una recente intervista a Vanity Fair la conduttrice ha dichiarato infatti che sarebbe stata imbruttita e invecchiata: “Sembro un mostro”, ha detto.

Vedremo quindi se riusciranno a trovare un giusto compromesso.