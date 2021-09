1 La nuova fidanzata di Moreno Donadoni

Sono passati diversi anni da quando Moreno Donadoni ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Come ricorderemo in quell’occasione il rapper conquistò letteralmente il cuore del pubblico, diventando in breve uno dei volti più amati del talent show. Il cantante come se non bastasse riuscì a vincere il programma, e da quel momento Moreno ne ha fatta di strada. Nonostante a oggi sia passato del tempo dal suo ultimo album, che risale al 2016, i fan stanno aspettano nuova musica, e non è escluso che a breve Donadoni stupisca il suo pubblico.

Nel frattempo però il rapper poche ore fa è arrivato a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema. Proprio sul red carpet del Festival, Moreno ha presentato la sua nuova fidanzata, Barbara Francesca Ovieni. I due proprio sul tappeto rosso si sono scambiati dei baci appassionati, che naturalmente non sono passati inosservati e hanno attirato l’attenzione del web. I più attenti tuttavia hanno immediatamente riconosciuto la compagna del rapper, che in passato ha partecipato a un noto programma di Maria De Filippi.

La fidanzata di Moreno Donadoni infatti aveva preso parte alla terza edizione di Temptation Island, in qualità di tentatrice. La Ovieni in quell’occasione si era avvicinata a Fabio Ferrara, all’epoca fidanzato con Ludovica Valli. Moreno e Barbara starebbero insieme già da diverse settimane, tuttavia solo da poco la coppia ha deciso di uscire allo scoperto.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo ai due, che sembrerebbero essere più affiatati e innamorati che mai. Nel mentre alcuni giorni fa ad arrivare a Venezia per la Mostra del Cinema è stato anche un altro celebre concorrente dell’ultima edizione di Amici. Rivediamo di chi si tratta.