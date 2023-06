NEWS

Nicolò Figini | 12 Giugno 2023

Il rumor su Morgan e Ambra a X Factor

Da poco tempo sono iniziate le registrazioni delle audizioni della diciassettesima edizione di X Factor Italia. La giuria, in parte, è stata cambiata. Questo perché troveremo ancora una volta Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico ma la new entry sarà Morgan.

Per il cantante, ovviamente, si tratta di un ritorno nel programma in quanto era già entrato in giuria tra il 2008 e il 2010 e dal 2011 al 2014. A parlare dell’arrivo di Morgan è stato Federico, il quale ha espresso la sua preoccupazione per il carattere turbolento. Nonostante questo, però, ha affermato di aspettarsi professionalità e puntualità da parte sua. Di lì a poco è arrivata la risposta del collega:

“Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi, fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?”.

Ieri sera, durante le registrazioni, però, hanno affermato con il sorriso di non avere ancora litigato. In realtà, stando alle indiscrezioni che arrivano da chi era a vedere le riprese, pare che le liti siano scoppiate tra Morgan e Ambra Angiolini. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano sul suo profilo Instagram e si legge:

“Mia cugina ieri è stata alla registrazione di X Factor. Ambra e Morgan hanno litigato tutto il tempo. Lui giudicava i cu*i di tutte le cantanti”.

Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto questo e l’informazione va presa con le pinze. Nel caso in cui i due giudici dovessero replicare non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci per molte altre news.