Il ballerino di Ballando con le stelle Stefano Oradei ha aperto le porte per partecipare ad Amici come professore

In una recente intervista l’ex ballerino di Ballando con le stelle Stefano Oradei ha rivelato che valuterebbe l’idea di vestire i panni di professore ad Amici. Ecco le sue parole.

Stefano Oradei ad Amici?

Ormai l’estate sta volgendo al termine e tra non molto torneranno i programmi più amati della televisione italiana. Tra i più attesi possiamo sicuramente citare su Canale 5 Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Amici. Mentre sui canali Rai il pubblico non aspetta altro che vedere i Vip in pista a Ballando con le stelle.

LEGGI ANCHE: Un ex allievo di Amici lancia una stoccata alla fidanzata dopo essere stato tradito? Un video mette in allarme i fan

In queste ore è stata rilasciata un’intervista al settimanale Mio, come riporta anche il sito Biccy, in cui un ballerino di Milly Carlucci ha detto di essere disposto a valutare qualsiasi proposta possa arrivare anche da Maria De Filippi:

“Se farei Amici? Per Amici è lo stesso discorso, anche se non ho mai avuto contatti diretti. Sul piano artistico senz’altro sarebbe un progetto davvero interessante. È un programma importante che mi permetterebbe di fare l’insegnante di danza e in fondo questo è ciò che faccio nella mia vita”.

Dopo Natalia Titova e Raimondo Todaro, quindi, Stefano Oradei potrebbe essere il prossimo volto di Ballando con le stelle a spostarsi nello studio di Amici? Al momento non possiamo saperlo con certezza, staremo a vedere che cosa accadrà.

Per l’edizione che comincerà tra poco, per ora, non sappiamo ancora quali professori di danza e canto verranno confermati o se ci saranno delle novità. Gli unici due professori che sono rimasti costanti negli anni sono Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, di conseguenza possiamo ipotizzare che questi rimarranno al loro posto.

Per tutti gli altri scopriremo la verità solo tra pochissime settimane, ovvero non appena comincerà il pomeridiano con la formazione della classe. Vi terremo aggiornati con tutte le novità del caso, come sempre.