All’età di 61 anni è morto Alessandro Tiberti, giornalista e voce storica di Rai Sport.

Dopo la scomparsa di Gianluigi Armaroli del TG5, anche il mondo del giornalismo sportivo è in lutto. Alessandro Tiberti, storico volto e voce di Rai Sport, è venuto a mancare all’età di 61 anni.

La notizia della sua morte, avvenuta il 5 gennaio, ha scosso profondamente tutti coloro che lo conoscevano e lo avevano apprezzato nel corso della sua lunga carriera. La Rai ha espresso il suo cordoglio, definendo la sua scomparsa un motivo di “profonda tristezza”. Alessandro Tiberti, infatti, è stato un giornalista di grande valore, un professionista serio e garbato.

Alessandro Tiberti aveva iniziato la sua carriera nei primi anni Duemila come giornalista professionista. Ha lavorato inizialmente nelle radio romane e per piccole emittenti locali come Teleroma 56, Videomusic e Persona TV. La sua passione per lo sport, in particolare per il basket, lo aveva spinto a specializzarsi in giornalismo sportivo. Con il suo arrivo in Rai Sport, ha presto conquistato un posto di rilievo. Infatti ha ricoperto vari ruoli tra cui caposervizio, conduttore e telecronista di eventi sportivi di grande importanza, come il basket e il baseball.

Nel corso degli anni, Alessandro Tiberti ha seguito più edizioni dei Giochi Olimpici, sia estivi che invernali, guadagnandosi il rispetto di colleghi e spettatori. Con la sua voce, ha raccontato gli eventi sportivi con uno stile inconfondibile, sempre attento ai dettagli.

A ricordarlo con affetto e gratitudine è anche l’Associazione Giornalisti 2.0, che lo ha descritto come un collega leale, competente e sempre pronto a offrire supporto a chiunque in redazione. Maurizio Pizzuto, a nome del direttivo, ha dichiarato: “Con Alessandro se ne va un collega che ha saputo essere ogni giorno il compagno di banco che tutti avrebbero voluto avere”.

Alessandro Tiberti lascia un vuoto profondo nel mondo del giornalismo sportivo. La sua famiglia, i figli Lavinia e Gabriele, sono oggi al centro del pensiero di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Il mondo della Rai e degli sportivi piangono la perdita di un uomo che ha fatto della sua passione per il giornalismo un punto di riferimento per generazioni di spettatori.

Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono al dolore per la perdita di Alessandro Tiberti.

