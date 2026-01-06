Netflix potrebbe fare la voce grossa e presentare un’offerta per acquisire i diritti TV delle partite di Serie A. Un rumor che ha acceso i tifosi delle squadre di calcio, curiosi di sapere se questa indiscrezione si concretizzerà.

Serie A su Netflix? Il rumor

Il futuro dei diritti TV della Serie A potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. Netflix, che ha già conquistato il cuore degli appassionati di cinema e serie TV, sembra ora voler entrare in scena anche nel mondo del calcio dopo la WWE. Se fino ad oggi si è parlato di un’eventualità remota, le recenti indiscrezioni fanno presagire un colpo di scena.

LEGGI ANCHE: Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Alessandro Tiberti, voce storica di Rai Sport

Attualmente, i diritti per la trasmissione delle partite della Serie A sono nelle mani di DAZN fino al giugno del 2029, ma Netflix non sembra intenzionata a farsi sfuggire questa occasione.

Secondo quanto riportato da Paolo Maroni su X, infatti, la piattaforma di streaming sarebbe in trattativa con Sky per un’offerta congiunta, in grado di competere con quella di DAZN e garantirsi i diritti di trasmissione delle partite.

Questa mossa rappresenterebbe una vera rivoluzione nel panorama della televisione sportiva in Italia, in quanto Netflix potrebbe portare la Serie A direttamente nelle case degli abbonati in modo innovativo, come già accaduto per altri sport e competizioni internazionali. L’accordo con Sky, che già ha una solida esperienza nel settore sportivo, potrebbe risultare un mix vincente per sfidare la supremazia di DAZN.

Tuttavia, al momento si tratta di semplici rumors e indiscrezioni non confermate, ma la possibilità di vedere il campionato italiano su Netflix è sicuramente una novità che fa discutere. La battaglia per i diritti TV della Serie A, quindi, è tutt’altro che finita, e solo il tempo dirà se Netflix riuscirà a portare il calcio italiano nella sua offerta streaming.

CREDITI FOTO: Juve: Marco Dona / sportinfoto / DeFodiImages / IPA

Inter: Fabrizio Carabelli / IPA Sport / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.