Triste notizia nel mondo del cinema e serie TV: è morto Eric Dane

All’età di 53 anni è morto Eric Dane, amatissimo per il ruolo di Mark Sloan in Grey’s Anatomy e aver recitato in altre serie televisive come Euphoria

È morto Eric Dane, Mark Sloan di Grey’s Anatomy

A una settimana di distanza dalla scomparsa di James Van Der Beek e poco prima ancora di Catherine O’Hara, un nuovo lutto ha colpito il mondo del cinema e delle serie televisive. A 53 anni è morto Eric Dane, che molti ricorderanno per il suo iconico ruolo in Grey’s Anatomy nei panni dell’amatissimo Mark Sloan.

L’attore nell’aprile 2025 aveva raccontato che gli era stata diagnosticata la SLA.

L’annuncio della scomparsa

La triste notizia è stata diffusa dai media americani ed è arrivata la conferma da parte della sua famiglia, che ha riferito del decesso avvenuto nel pomeriggio:

“È con il cuore pesante che annunciamo che Eric Dane è morto giovedì pomeriggio, al termine di una coraggiosa lotta contro la SLA”, hanno dichiarato i suoi cari in un comunicato ripreso dall’emittente Cbs e dalla stampa americana.

I toccanti messaggi dei colleghi di Grey’s Anatomy

Intorno a Eric Dane, dopo la tragica notizia, tantissimo affetto e parole di gratitudine. L’attore aveva recitato in diversi film e serie TV di successo oltre a Grey’s Anatomy, come per esempio Euphoria.

Tra i primi toccanti messaggi d’addio non potevano mancare quelli dei colleghi del cast di Grey’s Anatomy, che tanto hanno condiviso con lui sul set e nel dietro le quinte. Pensiamo per esempio a Kim Raver, che nella serie interpreta il ruolo di Teddy Altman.

Con un post che li ritrae insieme l’attrice ha scritto:

“Eric era una persona speciale. Lo si vedeva brillare senza sforzo sul set di Grey’s Anatomy, così come quando era con Rebecca e le ragazze. Durante le riprese gli brillavano gli occhi e, con uno sguardo malizioso, recitava con perfetto tempismo comico una battuta che ti lasciava a bocca aperta! Ci mancherai. Il mio affetto e i miei pensieri vanno a Rebecca e alle loro ragazze. Ti vogliamo bene”.

Ma non è stata la sola. “Rest in peace, Buddy”, è invece il messaggio postato da Kevin McKidd tra le storie di Instagram con una foto di Eric Dane nei panni dell’amatissimo Mark Sloan.

Questi sono solo alcuni dei tantissimi pensieri che stanno giungendo in queste ore e molti altri ne arriveranno ancora. Solo poco tempo fa di lui avevano parlato Patrick Dempsey (che ha invece condiviso un video nelle storie Instagram) ed Ellen Pompeo in delle recenti interviste. Oggi la notizia della morte di Eric Dane, che ha lasciato tutti senza parole.

