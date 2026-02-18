Prima della morte James Van Der Beek e sua moglie Kimberly si sono risposati. A rivelarlo è stata lei a People Magazine con un toccante racconto.

James Van Der Beek si sono risposati

Pochi giorni prima della sua morte, James Van Der Beek e sua moglie si sono risposati. A rivelarlo è stata proprio Kimberly a People Magazine, spiegando di avere rinnovato le promesse matrimoniali.

La moglie dell’attore di Dawson’s Creek al magazine ha raccontato i dettagli di quella giornata speciale, nonostante tutto.

La cerimonia prima della morte dell’attore

Come detto James Van Der Beek e sua moglie Kimberly si sono risposati e si sono scambiati le medesime primissime promesse della prima volta, nel 2010, quando hanno messo nero su bianco il loro amore nato un anno prima.

La cerimonia si è svolta in casa, organizzata in soli due giorni, viste le condizioni precarie dell’attore. A supportarli gli amici, che hanno dato tutto il loro aiuto, procurato gli anelli nuovi e provveduto all’allestimento.

“Abbiamo deciso due giorni prima e i nostri amici ci hanno procurato nuovi anelli e hanno riempito la nostra camera da letto di fiori e candele”, ha raccontato la moglie di James Van Der Beek a People. Come dettaglio ha ovviamente precisato quanto la cerimonia sia stata “bella e commovente”. Come detto in questa giornata erano presenti e qualche amico stretto della coppia, mentre gli altri hanno avuto modo di presenziare mediante Zoom.

Alla conclusione della cerimonia il musicista Poranguí ha eseguito Somewhere Over The Raimbow.

La storia tra James e Kimberly

Tra James e Kimberly Van Der Beek il matrimonio è durato ben quindici anni.

La prima volta che si sono conosciuti era in Israele nel 2009, ma una volta tornata nel 2010 avevano deciso di sposarsi a Tel Aviv.

Con un matrimonio alle spalle, l’attore ha definito l’incontro con Kimberly in più occasioni come quello con la sua anima gemella. Un amore così grande che insieme hanno ben presto su famiglia e sei figli.

Questo gesto fatto da James e sua moglie dimostrano ancora una volta quanto un grande amore possa superare qualsiasi avversità, anche in un evento tragico come la scomparsa dell’attore pochi giorni dopo il rinnovo delle promesse.

