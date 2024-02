È morto il padre di Eros Ramazzotti: il commovente ricordo del cantante e della nipote Aurora (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Febbraio 2024

Nelle ultime ore è stato annunciata la morte del padre di Eros Ramazzotti. Il cantante e la figlia Aurora hanno scritto delle dediche sui social per onorare la sua memoria.

Eros Ramazzotti e la dedica al padre

Purtroppo Eros Ramazzotti e la sua famiglia non stanno vivendo un momento molto facile, in quanto è stata data nelle ultime ore la notizia della morte del papà del cantante. Rodolfo aveva 87 anni, nella vita ha lavorato come operaio edile e durante la sua ospitata al Festival di Sanremo l’artista aveva rivolto un pensiero a lui. Il padre lo ha sempre sostenuto fin dall’inizio della sua carriera e per tale ragione ha voluto ringraziarlo in quell’occasione:

“Mi ha dato la voglia, la forza e la spinta giusta, non mi ha mai chiuso le porte. Questo è un messaggio rivolto a tutti i genitori, i quali dovrebbero lasciare libero arbitrio ai propri figli almeno per provarci”.

Nel 2002 Eros Ramazzotti ha perso la madre e quest’anno purtroppo il padre lo ha lasciato. Sui social ha scritto una dedica speciale pubblicato una foto insieme a lui e due semplici parole: “Ciao Pà“.

Il ricordo di Eros Ramazzotti

Ma anche la nipote Aurora Ramazzotti ha voluto ricordare Rodolfo, al quale era molto legata dimostrandolo in dei recenti video. L’influencer ha postato uno scatto di se stessa neonata in braccio al nonno, poi ha scritto:

“Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere mio figlio tra le tue braccia, sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo, ci mancherai tanto. Fai buon viaggio nonno R, non eravamo pronti a salutarti”.

Il messaggio di Aurora Ramazzotti per il nonno

Si tratta di un momento molto difficile per tutta la famiglia di Eros Ramazzotti e anche noi di Novella 2000 porgiamo le nostre più sentite condoglianze al cantante e a tutti quelli che amavano Rodolfo.