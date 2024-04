“Ho mostrato le tettine al regista”, Anita rivela la verità dopo le polemiche nate al GF (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Marzo 2024

Grande Fratello

Anita Olivieri ha spiegato la verità dietro a un video in cui la si sente parlare di “tettine mostrate al regista”. Il video

Nelle scorse ore Anita Olivieri ha spiegato la verità dietro un video che ha creato una polemica sul web qualche mese fa. Al GF aveva raccontato di aver fatto vedere “le tettine al regista” ma tutti hanno frainteso il discorso.

La spiegazione di Anita Olivieri

Qualche mese fa sui social era spuntato un video dal Grande Fratello in cui Anita Olivieri rivelava di aver fatto vedere “le tettine al regista“. Tutto il web si è subito indignato pensando che stesse parlando della sua corrente esperienza nel reality, ma la realtà è ben diversa.

A spiegarlo sui social è l’ex concorrente del GF mentre stava rispondendo ad alcune domande dei fan. Qualcuno le fa notare la questione e lei, molto divertita, spiega che quello che è girato su Twitter era solo un estratto. Il suo discorso verteva sulla pubblicità che ha girato a due anni:

“Ho visto tutto quando sono uscita ed ero piegata in due. In generale, dovete prendere tutto con le pinze perché siete troppo manipolabili altrimenti. Il video deve essere contestualizzato, lo avrete visto sui social. Spiegavo di quando feci la pubblicità della Pampers nel 1999, avevo due anni.

Vennero all’asilo, dove c’ero anche io, e non capivo molto perché ero una bambina. Quindi sono andata dal regista e gli ho chiesto se volesse vedere le tettine. Era un giochino che faceva durante il bagno con mia mamma. Lui rise e mi prese per la simpatia”.

Ha ribadito ancora una volta di assicurarsi di conoscere la verità prima di giudicare una persona: “Altrimenti a quante cavolate potete credere?“. La questione finalmente, dopo essere rimasta in sospeso per mesi e mesi, ha trovato la sua conclusione in queste ore.

Durante la sessione di Q&A, inoltre, ha anche rivelato se in futuro si aprirà alla possibilità di un confronto con Beatrice Luzzi e, inoltre, ha parlato anche del suo rapporto con Signorini durante il reality.