Alessio lancia una frecciatina a Federico e Vittorio: “Bellissimi, ma io vado forte in personalità” (VIDEO)

Nicolò Figini | 29 Marzo 2024

Grande Fratello

Secondo l’opinione di molti Alessio Falsone avrebbe lanciato una frecciatina nei confronti di Vittorio Menozzi e Federico Mazzaro durante una delle sue ultime Stories su Instagram.

La presunta frecciatina di Alessio Falsone

Ormai il Grande Fratello si è concluso ma ancora si parla dei protagonisti di questa edizione con grande entusiasmo. Molti di loro hanno da poco riallacciato i rapporti con il mondo reale e stanno rispondendo alle varie domande dei fan. Alessio Falsone, per esempio, ha smentito alcune ore fa la presunta rissa che ci sarebbe stata alla festa post reality.

Più tardi ha risposto a un utente che gli ha chiesto “come si fa a essere così belli“. Lui ha risposto che bisogna solo credere in se stessi, specificando che dentro la casa c’erano dei ragazzi, secondo lui, più belli. Ha quindi fatto l’esempio di Federico Massaro e Vittorio Menozzi: “Bellissimo, per me Fefè è fatto al computer“.

Tuttavia, non è mancata anche una presunta frecciatina velata ai due ex inquilini del Grande Fratello. Alessio Falsone, infatti, ha detto di spiccare sotto il punto di vista della personalità rispetto agli altri due: “Come atteggiamento e personalità io vado forte, forte, forte. Capisci?“.

Sappiamo molto bene che tra Alessio e Federico, in particolare, non c’è mai stata troppa simpatia dentro la casa. Più volte li abbiamo visti discutere tra loro e l’esempio più recente riguarda una lite in merito a uno spazzolino da denti.

Ovviamente, una volta terminato il Grande Fratello, potrebbero aver capito di aver esagerato nelle reazioni entrambi e quindi si potrebbero essere riavvicinati. Tuttavia il web ha notato la presunta frecciatina lanciata dall’ex gieffino e sicuramente i fan di Federico e Vittorio saranno andati a informarli.

Se replicheranno ce lo dirà solamente il tempo e noi vi aggiorneremo il prima possibile. Quindi continuate a seguirci per non perdervi altre news.