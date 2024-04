Anita parla di Signorini e della presunta antipatia nei suoi confronti (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Marzo 2024

Grande Fratello

Ieri pomeriggio Anita Olivieri ha risposto a una domanda in cui le è stato chiesto cosa ne pensasse dei comportamenti che Alfonso Signorini ha tenuto nei suoi confronti. Ecco cosa pensa l’ex gieffina.

Anita Olivieri su Alfonso Signorini

Nella giornata di ieri Anita Olivieri, che ormai è tornata alla sua vita di tutti i giorni, ha risposto ad alcune domande dei fan sui social. Tra queste, per esempio, ha rivelato se in futuro avrà un chiarimento con Beatrice Luzzi dopo tutte le liti che hanno avuto nel corso dei sei mesi di Grande Fratello.

In seguito ha anche commentato il suo rapporto nel programma con Alfonso Signorini. Un utente le ha chiesto cosa ne pensasse dei comportamenti che il conduttore ha avuto verso di lei e l’ex gieffina ha commentato come segue:

“Penso che se le cose nella vita ti capitino, e capitano proprio a te, anche se a volte sono cose difficili e toste, è perché le puoi reggere. Io ho iniziato a pensare che se le cose sono capitate a me, e io sono stata messa sotto una certa pressione, è perché evidentemente le posso reggere e gestire. Sono una persona in grado di uscirne, questo mi sono sempre detta nei momenti di difficoltà in generale.

Ti sta capitando perché tu sei in grado di rispondere e sono grata di questo perché spesso mi dimentico che ho 26 anni. Penso di avere tutta la vita davanti e sono felice della persona che sono, nei pregi e nei difetti. Ho lavorato tanto su di me, ne ho prese tante nella vita e se le cose succedono c’è un motivo”.

Nel video quindi spiega di aver tenuto duro, nonostante le batoste che ha preso nella vita in generale. Questo perché crede che se ci vengono messe davanti delle sfide è solo perché abbiamo le capacità per superarle. Quindi, nel caso specifico, Anita Olivieri stessa parla di “pressioni” che è riuscita a superare grazie al suo essere.

Signorini risponderà a queste dichiarazioni? Lo scopriremo solo prossimamente.