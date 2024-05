Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Maggio 2024

Myrta Merlino ha festeggiato il suo compleanno con tutta la famiglia. Ecco le foto e i ringraziamenti per gli auguri

Myrta Merlino ha compiuto 55 anni e ha festeggiato insieme a tutta la famiglia durante una bellissima giornata primaverile. Ecco alcune foto.

Il compleanno di Myrta Merlino

Nelle ultime settimane si stanno facendo sempre più insistenti le voci secondo le quali Myrta Merlino non condurrà più Pomeriggio Cinque a partire dalla prossima stagione televisiva. Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero, ma il sito TVBlog ha affermato che il suo posto potrebbe venire preso da Simona Branchetti:

“La voce più insistente che arriva dalle parti del Biscione è la seguente: Simona Branchetti sarebbe in pole per prendere il posto di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5 dalla prossima stagione.

A sua volta, l’ex conduttrice de L’Aria Che Tira dovrebbe trovare spazio su Rete 4, probabilmente al timone di un talk show di prima serata. D’altronde era questa l’idea di Pier Silvio Berlusconi, quando un anno fa circa decise di ingaggiare da La7 la Merlino”.

Al momento si tratta soltanto di voci di corridoio e non abbiamo certezza. La cosa sicura è che Myrta Merlino sembra molto spensierata e lo ha dimostrato passando un fine settimana, quello del suo compleanno, con i figli e Marco Tardelli. La conduttrice ha compiuto 55 anni il 3 maggio 2024 e ha scritto sui social:

“Un weekend incantevole, tra sorrisi, colori, luce, emozioni e dolci ricordi con i miei amori. Grazie per aver reso il mio compleanno così speciale! E grazie di cuore a Carmela e Gigi per l’accoglienza meravigliosa alla Masseria San Sebastiano”.

La conduttrice insieme alla famiglia il giorno del proprio compleanno

Non mancano ovviamente degli scatti che accompagnano il messaggio: possiamo vedere Myrta Merlino a tavola, seduta sugli scogli e abbracciata ai suoi affetti più cari. Non manca anche una fotografia della deliziosa ed elegante torta di compleanno, così come una frase dedicata ai famigliari:

“Lei rideva e io pensai che bastasse quello per essere felici: tenersi per mano, sentirsi parte della gioia di qualcuno a cui si vuole bene”.

Myrta Merlino insieme al figlio

Non ci resta anche a noi di Novella 2000 tanti auguri di buon compleanno a Myrta!