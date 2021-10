Nadia Rinaldi e Serena Autieri sul set del nuovo film di Enrico Vanzina

Tre sorelle film Vanzina

Si chiama Tre sorelle il nuovo film scritto e diretto da Enrico Vanzina, che da pochi giorni si è cominciato a girare nella zona di San Felice Circeo, sul litorale romano. Fra i protagonisti della pellicola – una delle più di cento fatiche dello sceneggiatore e produttore che dopo la morte del fratello Carlo è passato dietro la macchina da presa raccogliendone l’eredità – ci sono anche Nadia Rinaldi e Serena Autieri.

Vanzina è reduce dal lungometraggio Lockdown all’italiana, un tentativo incompreso (forse troppo precoce) di sdrammatizzare la prima pandemia.

La Autieri, che negli ultimi tempi si è dedicata molto alla maternità, ha invece recentemente presentato la serata celebrativa degli europei di calcio, e prima ancora è apparsa nella fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma!

La Rinaldi, da sempre volto amato del piccolo e del grande schermo, ha d’altro canto recitato da poco in Dolcemente complicate, con Erika Blanc e Francesca Rettondini per la regia di Angelo Frezza.

Tre sorelle sarà una commedia nel classico stile dei fratelli Vanzina. Nulla è trapelato ancora della trama, ma come suggerisce il titolo la storia avrà un’alta componente femminile.

Quando esce, cast e riprese

Dopo le riprese, il girato finirà nelle sale di montaggio e dovrebbe essere pronto per l’uscita in primavera.

Nel cast, oltre la Rinaldi e la Autieri, avvistate insieme nelle foto che condividiamo con i lettori di Novella 2000, anche Giulia Bevilacqua, Rocio Munoz Morales, Fabio Troiano e Luca Ward.

Gli scatti qui sotto ritraggono Nadia Rinaldi nei panni di quella che sembrerebbe un’avvenente fruttivendola di quartiere. Decisamente più chic invece il look della Autieri, che indossava un completo in twill in stile safari.

Nella scena girata, le due attrici interagivano insieme mentre il regista dava loro le necessarie indicazioni per far risaltare al meglio i propri personaggi.

