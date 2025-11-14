La star e la conduttrice si scambiano battute taglienti e sorrisi durante lo spin-off social di Ballando con le Stelle…

Dietro le quinte di Ballando Segreto, lo spin-off social di Ballando con le Stelle, l’atmosfera è stata frizzante e piena di ironia. Nancy Brilli, protagonista della puntata, ha ripercorso momenti di esibizioni intense e le critiche ricevute dalla giuria, in particolare da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Le parole di Nancy Brilli:

L’attrice non ha nascosto il suo carattere e il suo ruolo in pista: “Mi hanno definita antipatica, ma ho costruito 40 anni di carriera così. Selvaggia ha scelto di essere la cattiva, e io lo rispetto”. Brilli ha aggiunto un parallelo con il suo teatro, dove interpreta personaggi manipolatori e intriganti, suggerendo di usare quella stessa energia in trasmissione.

Il divertente scambio con Milly Carlucci:

Milly Carlucci ha incoraggiato Nancy a far emergere la propria forza scenica, suscitando una battuta brillante dell’attrice: “Tu sei la fatina buona, ma in realtà vuoi il sangue!”. La conduttrice ha sorriso, chiarendo che il suo obiettivo è spronare i concorrenti a mostrarsi al meglio, senza drammi, solo con leggerezza e umorismo.

Tra battute e ironia, Ballando Segreto conferma il suo lato più umano e spesso anche giocoso, rivelando che anche dietro la competizione più glamour c’è spazio per dialoghi spontanei e momenti divertenti tra star e conduttrice.

