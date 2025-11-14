Antonella Clerici torna a guidare il talent dedicato agli over 60: in giuria debuttano Nek e Rocco Hunt Riflettori…

Riflettori accesi per il talent più emozionante del venerdì sera. The Voice Senior torna, questa sera, in prima serata su Rai 1, pronto a celebrare ancora una volta la magia della voce e i sogni che non hanno età. A condurre l’avventura ritroviamo una sempre brillante Antonella Clerici, che accoglierà storie, emozioni e talento con il suo entusiasmo inconfondibile.

Le anticipazioni della sesta edizione

Alla sua sesta stagione, il programma conferma la formula che il pubblico ama: dare spazio a chi ha superato i sessant’anni ma non ha mai abbandonato il desiderio di cantare. Le candidature — più di 2.800 — parlano da sole: la musica continua ad accendere passioni in ogni angolo d’Italia.

Come da tradizione, tutto parte dalle Blind Auditions. I coach ascolteranno i concorrenti senza vederli, guidati unicamente dal timbro, dall’emozione e dalla verità della loro voce. Con due “armi speciali” per ciascun coach, il Blocco e la Seconda Chance, la competizione si fa strategica sin dalle prime note.

Knock Out e Finale

Superate le quattro puntate dedicate alle Blind, il percorso entra nel vivo con i Knock Out: sei artisti per ogni squadra, un solo brano con cui convincere il proprio coach e guadagnare uno dei tre posti disponibili in finale.

Sarà poi il televoto a decidere la voce che conquisterà definitivamente il pubblico da casa.

I nuovi coach: la grande novità

Accanto alla Clerici, quest’anno la giuria cambia volto e guadagna nuova energia. Ritornano Loredana Bertè, Arisa e Clementino, ma al loro fianco arrivano due debutti molto attesi: Nek, già apprezzato come volto televisivo, e Rocco Hunt, che dividerà la poltrona rossa proprio con Clementino.

Un mix di generazioni e stili musicali che promette scintille, duetti inaspettati e una varietà di sensibilità artistiche che arricchiranno ogni puntata.