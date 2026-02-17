Un incendio devastante ha distrutto lo storico teatro napoletano provocando quattro intossicati e il crollo della cupola sulla platea

Via Chiaia si è risvegliata sotto una coltre di fumo denso e acre che ha squarciato il silenzio dell’alba. Un incendio di vaste proporzioni ha colpito duramente il Teatro Sannazaro, uno dei simboli culturali più amati di Napoli. Le fiamme sono divampate violentemente nelle prime ore del mattino e hanno richiesto l’intervento immediato di diverse squadre dei vigili del fuoco per evitare che il rogo si propagasse ulteriormente. Durante le operazioni di soccorso, quattro persone hanno riportato lievi sintomi da intossicazione e i sanitari le hanno trasportate d’urgenza in ospedale in codice giallo.

Crollata la cupola

La situazione è apparsa tragica fin dai primi istanti poiché la cupola della struttura non ha retto al calore estremo ed è crollata rovinosamente sulla platea sottostante. Lara Sansone, direttrice artistica e nipote della leggendaria Luisa Conte, è giunta sul posto visibilmente scossa e non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alle macerie. Molti abitanti del quartiere hanno abbandonato le proprie abitazioni a scopo precauzionale temendo che la stabilità degli edifici vicini potesse essere seriamente compromessa dal calore.

Il bilancio tecnico fornito dalle autorità nelle ultime ore non lascia purtroppo spazio a molte speranze circa il recupero immediato della sala storica di via Chiaia. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, ha descritto uno scenario desolante sottolineando come l’auditorium risulti attualmente del tutto inagibile a causa dell’incendio. Le sue parole cariche di amarezza confermano che i danni strutturali sono ingenti e che gran parte del patrimonio artistico interno è andata perduta per sempre.

“I danni sono ingenti e il teatro purtroppo è stato completamente compromesso, ma all’interno ci sono ancora dei piccoli focolai che spegneremo a breve”, ha dichiarato Paduano. Il comandante ha poi precisato che risulta ancora prematuro fare valutazioni ufficiali sulle cause scatenanti del disastro prima di aver messo in totale sicurezza l’intera area. Alla domanda diretta dei cronisti presenti su cosa rimanga oggi dello storico teatro di Luisa Conte, l’alto ufficiale ha risposto con un laconico e doloroso “poco”. Le indagini inizieranno non appena le temperature permetteranno ai tecnici di accedere in sicurezza tra i resti della cupola e ciò che resta del palcoscenico.

Dario Lessa