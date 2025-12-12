L’attivista iraniana, già temporaneamente libera per motivi di salute, è stata fermata dalle forze di sicurezza insieme ad altri difensori dei diritti umani a Mashhad

Arrestata Narges Mohammadi in Iran

Narges Mohammadi, Premio Nobel per la Pace 2023, è stata arrestata oggi a Mashhad, nel nord-est dell’Iran, durante una cerimonia in memoria dell’avvocato per i diritti umani Khosrow Alikordi. L’intervento delle forze di sicurezza è avvenuto davanti a familiari e altri attivisti, interrompendo l’Hafteh, il rito commemorativo che si celebra sette giorni dopo la morte di una persona.

Chi è Narges Mohammadi

Mohammadi, ingegnera e attivista per i diritti umani, è nota per la sua lunga battaglia contro le restrizioni imposte alle donne e alla società civile in Iran. Già incarcerata per anni, era stata rilasciata temporaneamente per motivi di salute prima dell’arresto odierno.

Il contesto dell’arresto

La Nobel per la Pace si trovava a Mashhad per ricordare Khosrow Alikordi, avvocato impegnato nella difesa di giovani manifestanti e attivisti. Con lei sono stati fermati anche altri difensori dei diritti umani, tra cui Sepideh Gholian, Hasti Amiri, Pouran Nazemi e Alieh Motalebzadeh.

Implicazioni e reazioni

L’arresto arriva in un momento di crescente repressione interna in Iran. Organizzazioni internazionali monitorano la situazione, preoccupate soprattutto per le condizioni di salute di Mohammadi.