Il Principato di Monaco apre il Natale con una cartolina ufficiale che celebra stile e tradizione. Alberto e Charlène posano con i gemelli Jacques e Gabriella in un salone illuminato dal camino e da un albero addobbato con eleganza, riproponendo l’immaginario più classico delle festività monegasche.

Eleganza senza tempo

La scenografia richiama un Natale da fiaba, con dettagli raffinati che esaltano la dimensione familiare. L’immagine restituisce una naturalezza studiata, pensata per mostrare unità e calore domestico.

La palette del Natale principesco

La fotografia si distingue per la scelta cromatica: blu navy per Alberto e Jacques, perfettamente in armonia con gli allestimenti, mentre Charlène indossa un abito tortora a collo alto e gonna plissé. La piccola Gabriella, in cipria con riflessi argento, completa il quadro con un tocco di grazia. Una composizione che conferma ancora una volta la capacità della coppia reale di trasformare la tradizione natalizia in un esercizio di stile.