Un’esperienza straordinaria attende le famiglie con performance internazionali e un’atmosfera di festa assolutamente da vivere

Un Natale di luci e meraviglia a Rivoli. Dal 13 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, l’area esterna dell’Acquajoy di Rivoli, in Viale Colli 107/A, diventerà un luogo incantato grazie al debutto del Grande Circo di Natale. Sotto il tendone riscaldato, il pubblico potrà vivere un’esperienza unica fatta di luci, musica e stupore, tra risate, equilibrio e magia. Sotto un cielo d’inverno che profuma di festa, a Rivoli arriva per la prima volta il Grande Circo di Natale, così recita il comunicato dell’organizzazione. L’atmosfera promette di far tornare grandi e piccini a meravigliarsi, riportando in scena la poesia del circo tradizionale unita all’eleganza di performance moderne ed emozionanti.

Artisti e numeri da sogno

Sul palcoscenico del Grande Circo di Natale si alterneranno artisti internazionali, provenienti dai più importanti festival del mondo. Ci saranno illusionisti dalle apparizioni sorprendenti, clown capaci di accendere risate sincere, acrobati sospesi tra sogno e vertigine, giocolieri dalle apparecchiature stroboscopiche, ed equilibristi tanto impavidi quanto eleganti. Non mancheranno le creature affascinanti: pappagalli tropicali, cagnolini e il celebre domatore di tigri, che incanterà il pubblico con le sue belve feroci addestrate in dolcezza. Sarà uno spettacolo costruito per stupire e per offrire emozioni continue, in un ritmo che alterna poesia, adrenalina e sorriso.

Il programma delle feste

Gli spettacoli, della durata di due ore, si terranno ogni giorno alle 17:00 e alle 21:00, tranne il 6 gennaio, quando il calendario prevede solo la replica pomeridiana. Il 31 dicembre, in occasione di San Silvestro, il tendone accoglierà il pubblico dalle 21:30 con uno show scintillante, un brindisi di mezzanotte e un travolgente DJ Set che farà danzare tutti fino a tarda notte. Un’occasione per salutare il nuovo anno in un’atmosfera di festa e magia che solo il circo sa regalare.

Un evento per tutti

Il tendone del Grande Circo di Natale, riscaldato e dotato di oltre 1.000 posti a sedere, sarà il cuore pulsante delle festività rivolesi. Tra il profumo di dolciumi, bevande calde e pop corn, le famiglie potranno condividere momenti speciali immersi in scenografie incantate. I bambini fino a 12 anni entreranno gratuitamente, se accompagnati da un adulto pagante, mentre lo staff garantisce accessi facilitati per persone con disabilità e parcheggi vicini all’area spettacoli. Come si legge nel comunicato, il Grande Circo di Natale attende tutti per regalare un ricordo luminoso, da custodire nel cuore ben oltre le feste.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.