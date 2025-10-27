Prime Video svela il trailer, il poster e la data di uscita di Natale senza Babbo, la nuova commedia natalizia con Luisa Ranieri, Alessandro Gassmann, Caterina Murino e Valentina Romani.

Quando esce Natale Senza Babbo

Sta per arrivare Natale Senza Babbo, la nuova commedia natalizia di Prime Video con protagonisti Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann. La pellicola è co-prodotta da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia, ed è diretta da Stefano Cipani e scritta da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi.

Nel cast di questo lungometraggio, che promette di far divertire grandi e piccini, ci sono alcuni dei volti più noti e amati del cinema italiano, tra cui Diego Abatantuono, Michela Andreozzi, Angela Finocchiaro, Rita Longordo, Paolo Calvano, Francesco Centorame, Simone Susinna, Francesca Alice Antonini, Alberto Astorri e Stefano Ambrogi.

Ma quando esce dunque Natale Senza Babbo? A svelare la data di uscita del film è stato Prime Video. La pellicola sarà disponibile sulla piattaforma streaming in tutto il mondo dal 28 novembre. Ma scopriamo ora la trama:

Quando Babbo Natale (Alessandro Gassmann), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso, a sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) – sempre pronta a supportare (e sopportare) il marito Nicola – non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. Non sarà un compito facile, perché l’intraprendente strega Sabrina (Caterina Murino), meglio conosciuta come la Befana, e Santa Lucia (Valentina Romani) sono determinate a rubare la scena a Babbo Natale diventando le protagoniste delle Feste.

Prime Video ha anche rilasciato il trailer di Natale Senza Babbo, che ricordiamo sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo 28 novembre:

