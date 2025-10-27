Ospite al Festival dello Spettacolo, Fiorello ironizza su alcune recenti dichiarazioni di Roberto Alessi e fa una simpatica imitazione del direttore di Novella2000.

L’esilarante imitazione di Fiorello

Da sempre Fiorello è uno dei volti più amati e noti dell’intrattenimento italiano. Col passare degli anni il celebre comico e conduttore ha saputo conquistare il cuore del pubblico e ancora oggi è uno dei protagonisti indiscussi del mondo dello spettacolo. Solo la scorsa settimana Rosario è tornato in onda su Rai Radio 2 con la nuova edizione de La Pennicanza, che sta già ottenendo un ottimo successo.

In queste ore intanto il presentatore è stato ospite al Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni, e nel corso della chiacchierata con Aldo Vitali è accaduto qualcosa che ha fatto sorridere tutti i presenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come hanno segnalato gli amici di Spy.it, Fiorello ha ironizzato su alcune recenti dichiarazioni di Roberto Alessi e ha in seguito fatto una simpaticissima imitazione del direttore di Novella2000. Il momento ha strappato un sorriso a tutti i presenti e anche sui social gli utenti hanno condiviso l’esilarante filmato. Lo stesso Roberto Alessi ha commentato la divertente parodia affermando: “La vivo come un riconoscimento”.

Rosario nel frattempo, sempre al Festival dello Spettacolo, ha chiuso le porte (almeno per il momento) a un’eventuale partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. In merito il conduttore ha affermato: “Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto. Conti è una persona straordinaria e lui stesso lo sa, e non sarebbe giusto anche per chi lo guarda vedermi sempre lì. Certo mai dire mai, ma può bastare così”.

