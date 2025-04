Ospite della prima puntata della nuova edizione di Belve, Nathalie Guetta ha fatto una confessione su Raoul Bova che non è passata inosservata. Ecco le dichiarazioni dell’attrice.

La confessione di Nathalie Guetta

Finalmente la nuova edizione di Belve è ufficialmente partita. Stasera infatti su Rai 2 è andata in onda la prima puntata del fortunato programma, attesissima da tutto il pubblico. Tra gli ospiti di Francesca Fagnani c’è stata anche Nathalie Guetta, che si è raccontata senza filtri. Nel corso della chiacchierata naturalmente non sono mancate rivelazioni inaspettate e tantissime risate. Ad attirare l’attenzione dei telespettatori è stata però in particolare una confessione, che non è passata inosservata.

Come di certo in molti sapranno, dal lontano 2000 Nathalie Guetta è nel cast di Don Matteo, dove ricorre il ruolo della perpetua Natalina. Nel corso della chiacchierata così Francesca Fagnani ha stuzzicato l’attrice, che a quel punto ha fatto una rivelazione inedita su Raoul Bova, che da qualche anno veste il ruolo di protagonista nella longeva fiction. In merito la Guetta ha dichiarato:

“Se come perpetua sono stata più devota a Don Matteo o a Don Massimo? Sono due mondi diversi. Ogni tanto però un pensiero su Raoul l’ho fatto. Però non ero l’unica, tutto il set faceva un pensiero su di lui”.

"Ogni tanto su Raul nu pensier mu facev #Belve pic.twitter.com/sogCbNzOCP — laura (@laaaus_7) April 29, 2025

La confessione di Nathalie Guetta ha naturalmente fatto sorridere tutto il pubblico e in breve le sue parole sono diventate virali.