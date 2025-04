Ospite a Belve, Marcell Jacobs è tornato a parlare della lite con Fedez. Ecco cosa sarebbe accaduto e le dichiarazioni del campione olimpico.

Le parole di Marcell Jacobs

Questa sera su Rai 2 è partita la nuova edizione di Belve e tra gli ospiti della seconda puntata c’è stato anche Marcell Jacobs. Il campione olimpico, nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani, è tornato a parlare di quanto accaduto con Fedez. Non tutti sanno che qualche anno fa lo sportivo era entrato a fare parte della Doom Entertainment, l’azienda di gestione d’immagine di proprietà del rapper. Tuttavia qualche tempo dopo Jacobs decise di lasciare la società affermando che non ci sarebbe stato alcun progetto sviluppato intorno alla sua immagine. A quel punto Fedez querelò il campione olimpiaco e la notizia divenne virale in rete.

Adesso, a distanza di alcuni anni dall’accaduto, Marcell Jacobs è tornato a parlare della lite con il cantante e nel corso dell’intervista a Belve ha affermato:

“Come è andata a finire la storia della querela? È ancora tutto in piedi. Se avevo bisogno di Fedez per visibilità? Io mi sono affidato a loro nel 2018. L’anno delle Olimpiadi era un anno importante e sapevo che se fossimo arrivati con un progetto importante, al momento in cui potevo vincere, era tutto pronto per gestire la situazione. Ma così non è stato”.

Pare dunque che a oggi i rapporti tra Marcell Jacobs e Fedez siano ancora tesi e che a oggi tra i due non c’è stato alcun chiarimento.