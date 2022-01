1 Nathaly Caldonazzo al centro della polemica

Nelle ultime ore a finire al centro della polemica sul web è stata Nathaly Caldonazzo. Ma cosa è accaduto e perché l’attrice sta facendo discutere? Andiamo a scoprirlo. In questi giorni, come abbiamo visto, a dire la sua opinione su alcune Vippone della casa è stato Barù. Il nipote di Costantino della Gherardesca in più di un’occasione ha sempre parlato senza peli sulla lingua, facendo però a volte dei commenti molto duri. A discutere di tali dichiarazioni così sono state proprio Nathaly e Miriana Trevisan. La showgirl ha fatto notare come Barù spesso faccia delle battute goliardiche, e a quel punto inaspettatamente è arrivata la replica della Caldonazzo, che ha fatto intendere di dubitare dell’orientamento sessuale del gieffino. Queste le sue dichiarazioni:

“Secondo è me gay sotto sotto. Anche se i gay amano le donne eh. Sarà in competizione con noi. Ma sta di fatto che ha rotto i cog***ni. Di parlare male io non te lo permetto più. Infatti l’ho anche nominato”.

A fare eco prontamente alle dichiarazioni di Nathaly Caldonazzo è stata Miriana Trevisan, che dal suo canto ha affermato di non pensare che Barù sia gay:

“Lo avevamo pensato un po’ tutte appena è arrivato. Ma per me no, non è gay, assolutamente”.

Mi dispiace ma umanamente mi è proprio scaduta, sta sparando merdoni su merdoni e a na certa anche basta #GFvip



pic.twitter.com/Gu4IesX4VR — Paola. (@Iperborea_) January 25, 2022

Le parole di Nathaly Caldonazzo tuttavia hanno fatto scatenare gli utenti sui social che così hanno duramente attaccato l’attrice. Sul web è partita una vera e proprio polemica, che naturalmente non è passata inosservata. Nel mentre qualche giorno fa a minacciare azione legali contro Nathaly è stato nientemeno che Alex Belli. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.