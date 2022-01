Ieri sera al GF Vip 6 c'è stato un litigio tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge che non è stato trasmesso in diretta

Il litigio tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge

Se qualcuno si aspettava una puntata tranquilla, si sbagliava di grosso! Ieri il Grande Fratello Vip ci ha regalato diversi momenti tra commozione e discussioni. Un litigio vede protagoniste due donne dal carattere forte come Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. Le due si sono battibeccate nel corso delle nomination, quando la showgirl ha fatto il nome dell’influencer dando la sua motivazione. Ecco quanto spiegato come raccolto da Biccy:

“Non ho mai avuto problemi con lei, ma voto Soleil perché, andati via Giacomo e Valeria c’è uno spazio enorme nel divano dov’è lei, così ci siamo messe io e Miriana, dato che fino ad adesso eravamo state messe in un angolino dove c’era una luce non troppo bella. Ed a lei questo ha dato molto fastidio, ci ha detto molto gentilmente di andarcene e di tornarcene ai nostri posti. Questione di luce e di signorilità”.

Così Nathaly Caldonazzo ha rivelato un litigio non trasmesso in diretta su Canale 5, ma andato comunque in onda sul canale 55 di Mediaset Extra. Alle parole dell’attrice immediata la replica di Soleil Sorge: “Lei è venuta, si è seduta di fianco a me perché voleva quella luce, quando c’era tutto un divano disponibile. Così gentilmente le ho detto di tornare al suo posto o sedersi a destra. Come sempre si strumentalizza qualsiasi cosa nei miei confronti”.

Gli utenti del web, che ovviamente non si fanno sfuggire nulla, hanno riportato alla luce il battibecco avuto tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. Quest’ultima, infatti, vista la puntata pesante trascorsa, ha chiesto a Nathaly di non sedersi vicino a lei, perché necessitava di spazio e visto il tanto spazio sul divano era più giusto distaccarsi uno dall’altro e non stare tutti schiacciati: “C’è un divano intero, devi stare qui?”.

Non è mancata, ovviamente, la replica di Nathaly Caldonazzo che non è rimasta di certo zitta e ha ribattuto: “Qual è il tuo problema se mi siedo qui? Sono cinque metri di divano. Questa cattiveria mi annoia e mi stanca. […] Se io vedo una donna più grande di me che è stata penalizzata da una luce orribile per dieci puntate non le dico di tornarsene al suo posto..”.

A seguire dopo la puntata Nathaly Caldonazzo è tornata sull’argomento in chiacchiera con Miriana Trevisan. Dunque dopo un iniziale amicizia sembrerebbe che tra l’attrice e Soleil Sorge ci siano degli attriti. Chiariranno le divergenze?

