Naya Rivera: la madre di Cory Monteith ricorda l’attrice. Le toccanti parole

1 Glee: la madre di Cory Monteith ricorda l’attrice Naya Rivera. Le toccanti parole

Sono passati pochi giorni (il 13 luglio precisamente) dal ritrovamento del corpo di Naya Rivera e dall’ufficialità della sua morte. L’attrice famosissima per aver interpretato Santana Lopez in Glee, purtroppo, è annegata nel Lago Piru, mentre si trovava a trascorrere una gita in barca con il figlio Josey. Una giornata indimenticabile che si è trasformata in tragedia.

Questa sono state settimane molto difficili e hanno colpito in qualche modo anche Ann McGregor, mamma di Cory Monteith, amico di sempre e collega della Rivera, scomparso 7 anni prima a causa di un mix di alcol e droghe. Il tutto si è verificato nello stesso giorno in cui è stato confermato il decesso della cantante. Una coincidenza, forse, o un segno del destino che riporta i due attori ad essere nuovamente uniti, proprio come sul set di Glee.

In occasione del settimo anniversario della morte la madre di Cory Monteith ha voluto riportare alla luce la bellissima amicizia che ha unito suo figlio e Naya Rivera. Oltre ad aver condiviso alcuni bellissimi scatti, ecco il toccante ricordo, che ha commosso tutti:

«Negli ultimi 7 anni, il 13 luglio ha distrutto i nostri cuori irreparabilmente. Non ci sono abbastanza parole per descrivere il dolore che stiamo provando, abbiamo veramente il cuore spezzato per la perdita di Naya»

E ancora rivolgendosi a Naya Rivera, la madre di Cory ha aggiunto:

«Naya, Cory ti amava tanto. Ha amato la vostra amicizia più di quanto tu potessi mai sapere, dalle risate che avete condiviso alla forza che gli hai dato quando ne aveva più bisogno. Era ammirato dal tuo incredibile talento, dal modo in cui davi tutta te stessa in ogni esibizione. Una volta hai detto che Cory era come un membro della tua famiglia: tu sarai sempre parte della nostra. Ti porteremo nei nostri cuori per sempre. Ci manchi. Amici riuniti per l’eternità»

Con queste toccanti e bellissime parole Ann McGregor, madre di Cory Monteith, ha voluto ricordare con grande affetto Naya Rivera, che aveva conservato una splendida amicizia con suo figlio, anch’egli scomparso sette anni fa.

Naya, come abbiamo sempre fatto notare, è stata un’attrice apprezzata e una donna benvoluta da tutti. A seguito della sua prematura scomparsa Ryan Murphy e i creatori di Glee hanno deciso di aiutare il figlio dell’interprete di Santana Lopez nella serie TV. Ecco in che modo…