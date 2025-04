Si è verificata una lite tra Matilde Brandi e Angela Melillo dopo la finale di Ne vedremo delle belle. La rivelazione da Caterina Balivo a La Volta Buona.

Puntata frizzantina oggi a La Volta Buona dove non abbiamo solo scoperto cosa è successo nel backstage di Ne vedremo delle belle con Pamela Prati ma è emerso anche un altro gossip! Caterina Balivo ha indagato con le sue ospiti e chiesto a Matilde Brandi se fosse vero che ha litigato con Angela Melillo.

A quanto pare il chiacchiericcio si è rivelato vero e l’amicizia tra le due showgirl, al momento, sembra essere in una fase di stallo o comunque sta affrontando un periodo particolarmente delicato. Matilde Brandi inizialmente non voleva parlarne, tant’è che ha provato a tergiversare sull’argomento. Ma la padrona di casa de La Volta Buona ha proseguito le sue domande e spronato dunque la sua ospite a rivelare qualche dettaglio:

“È una cosa che ha tirato fuori lei. Quindi se è una cosa che ha tirato fuori lei…la dicesse lei. Io aspetto che dica la sua. Non è successo durante il programma. Si è verificato fuori, è successa una cosa recentemente. Poco prima delle trasmissione lei ha detto un qualcosa. Si tratta di amicizia e un’amica vera non si comporta così. Non dico altro”, ha concluso Matilde Brandi lasciando tutto lo studio interdetto.

Non sappiamo di preciso a cosa faccia riferimento la showgirl e quale sia la ragione di questo disappunto nei confronti di Angela Melillo. Forse Matilde Brandi se l’è presa per le parole dette dalla collega, sempre a La Volta Buona quando disse “Siamo tutte amiche ma lei mie amiche sono fuori, la verità. Nel mondo dello spettacolo ho amiche importanti, però…”. Sarà riferito a questo o c’è dell’altro? Staremo a vedere se verrà fatta o meno chiarezza!