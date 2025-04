Dopo la finale di Ne vedremo delle belle, Pamela Prati è scappata via nel dietro le quinte, tanto da saltare anche la foto di rito con le altre showgirl. Ma cosa è accaduto?

Pamela Prati scappa via dopo la finale

Cosa è successo dopo la finale di Ne vedremo delle belle? C’è un episodio del backstage che è venuto a galla durante la puntata odierna de La volta buona e che è stato introdotto da Caterina Balivo. La conduttrice ha mandato in onda un servizio realizzato da Domenico Marocchi, in cui Pamela Prati non appena si sono spente le luci è scappata via.

L’inviato del programma ha tentato di fermarla per domandarle le motivazione del suo scappare via, ma Pamela Prati non ha rilasciato dichiarazioni. Le stesse showgirl non si sono spiegate inizialmente cosa fosse successo davvero. Laura Freddi ha detto nella clip che forse è rimasta male di qualcosa, ma non riusciva a capirne le vere ragioni. Tutte però si sono date come unico presunto motivo: si aspettava di vincere. Peraltro non si è presentata nemmeno alla foto di rito finale.

In puntata alcune delle showgirl di Ne vedremo delle belle sono intervenute sulla faccenda e dato qualche spiegazione sul gesto di Pamela Prati. “Mentre festeggiavamo Lorenza, lei non voleva e si è nascosta, anche se l’ho presa per mano, ma niente”, ha detto subito Laura Freddi.

Veronica Maya ha fatto sapere invece che non c’è stata alcuna strategia e nemmeno Pamela Prati ne avrebbe attuata una, anche se il dualismo con Valeria Marini secondo lei era palese. A metterci del pepe ci ha pensato Giovanni Ciacci: “Strategia fin dall’inizio. Lei voleva fare la Greta Garbo. Le ha dato fastidio che ha vinto Lorenza. Era sicura di vincere”.

Ma ci ha pensato Adriana Volpe a fare chiarezza. La conduttrice ha fatto sapere:

“Se guardate l’immagine lei si è avvicinata ad abbracciarla. Quando è finito tutto è andata dritta nei camerini ed è venuta nel mio camerino. Forse perché pensava che qualcuno andasse a bussare nel suo. Era tranquilla e serena. Io le ho chiesto perché fosse scappata. Mi ha detto che lei resiste fino a un certo punto e sono andata via. Nulla di negativo però”.

Pamela Prati confermerà questa versione o c’è un’altra ragione dietro?