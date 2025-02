Scopriamo quali sono le origini del nome d’arte del cantautore Neffa: perché si chiama così? Ve lo siete mai chiesti? Ecco nel dettaglio perché l’ha scelto.

Perché Neffa si chiama così

Cantautore, rapper e produttore discografico della nostra musica italiana, Neffa vi siete mai chiesti come mai e perché si chiama così? Quali sono le origini del suo nome d’arte? In questo articolo ve lo sveliamo.

All’anagrafe Giovanni Pellino, nato a Scafati il 7 ottobre 1967, la sua età oggi è di 57 anni. Dopo la sua prima esperienza come batterista in alcuni gruppi hardcore nel corso degli anni 90, è diventato poi cantautore apprezzato e stimato rapper.

Ma come mai Neffa ha deciso di farsi chiamare così? Dietro la scelta del suo nome d’arte c’è una curiosità molto interessante. L’artista ha preso questo nome da un giocatore paraguaiano della Cremonese noto nei primi anni novanta. Si tratta dell’attaccante Gustavo Neffa (che in Italia ha avuto anche un breve passaggio alla Juventus sebbene non abbia realizzato alcun goal o presenza).

Lui in una vecchia intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha rivelato a proposito di questo:

«Alle superiori mi chiamavano Jeff e il soprannome presto si trasformò in Neffa, come il calciatore paraguaiano della Cremonese. Se esordissi oggi userei il mio nome e cognome, Giovanni Pellino, ma ormai mi ci sono affezionato»

C’è da dire peraltro che Neffa è un grande tifoso di calcio. In particolare sembra tenere al Napoli. Fin da bambino ha sempre nutrito questa grande passione per il calcio e per la fede azzurra. Aveva appena 20 anni quando la sua squadra del cuore vinse il suo primo scudetto (era il 1987). E questa passione l’ha portata sempre con sé il cantante.

Dunque viene facile capire anche da dove possa nascere il nome d’arte di Neffa, sebbene non sia legato direttamente a un calciatore della squadra partenopea, ma all’ex calciatore paraguaiano che per due anni ha fatto sognare in particolare i tifosi dell’Olimpia.

Ricordiamo infine che Neffa sarà sul palco del Teatro Ariston durante la serata dei duetti accanto a Shablo, Guè, Tormento e Joshua (in gara con La mia parola).