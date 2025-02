Shablo esordisce al Festival di Sanremo 2025 con la canzone “La mia parola” di cui scopiamo testo e significato. Insieme a lui ci sono altri artisti della scena urban: Guè, Joshua e Tormento.

Per Shablo quello di Sanremo 2025 è un esordio al Festival e lo fa con altri comapgni di avventura: Guè, Joshua e Tormento. I quattro portano in gara la canzone La mia parola e qui di seguito vi riportiamo un estratto del testo:

24h 7 su 7 no stop

Siamo in sbatti sbatti per arrivare al top

Tu fai chatty chatty io faccio parlare il mio flow

Non ti danno abbracci qua sei da solo nel block

Io le mando baci lei che per me è la più hot

Mi dicevi taci, ora però sono il goat

Quaggiù odi e ami a giudicarmi è Dio

Amo la mia mami, amo sti money e l’hip-hop

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

Parlando degli autori che hanno scritto la canzone La mia parola di Shablo con Guè, Joshua e Tormento in gara a Sanremo 2025 vediamo C. Fini, M. Cellamaro, J. Bale, E. Medici, P. M. Lombroni Capalbo, V. L. Faraone, R. Lamanna e E. Conocchia.

Significato di La mia parola di Shablo

Qual è il significato e di cosa parla La mia parola, canzone che Shablo porta a Sanremo 2025 con Guè, Joshua e Tormento? Lui stesso ha dichiarato a Tv Sorrisi e canzoni: “Ci sono citazioni e riferimenti ai suoni del passato. Non ci crederete ma il luogo ideale in cui ascoltare il brano è… una chiesa”.

Ma c’è una grande novità per questo Festival poiché Shablo è un produttore, non un cantante, quindi sul palco dell’Ariston porta il suo mondo, quello della produzione. Con lui appunto ci sono tre cantanti dei quali ha detto: “Tormento, con il gruppo Sottotono, era già un punto di riferimento quando ho iniziato a fare musica. Guè è mio coetaneo e abbiamo cominciato insieme. Joshua è giovane e appartiene alle nuove leve del genere urban”.

La parola chiave è quindi fusione: “La mia parola è anche un mix di generi: non solo rap, ma anche gospel, jazz e musica black”.

Le parole di Shablo prima di Sanremo 2025

Ai microfoni di RaiPlay Shablo ha presentato meglio la canzone La mia parola che presenta a Sanremo 2025. A tal proposito ha detto: “È una hit urbana, una hit di strada. Diciamo che è nata abbastanza naturale lavorando in studio. Io sto preparando il mio disco, il mio progetto, ero in studio con loro ed è venuto fuori questo brano. Ci è sembrato adatto proporlo, a Carlo è piaciuto quindi siamo qua”.

Il produttore ha poi spiegato meglio il tipo di musica fa:

“Uno dei miei segreti è quello di andare a ripescare un po’ varie influenze della musica diciamo di tutto il mondo. Sono sempre molto attento a quelle che sono un po’ le tendenze mondiali. Quindi un po’ dalle mie origini che vengono dal Sud America ovviamente, ma anche tutto il mondo black che in questo brano in special modo ma anche in tutto il disco che sto facendo è protagonista. Quindi sicuramente oggi saper mischiare quelle che sono le varie influenze di vari generi è uno degli ingredienti della mia musica”.

I Big a Sanremo 2025

Chi sono i 29 Big in gara al Festival di Sanremo 2025? Ecco la lista con i loro nomi e i titoli delle loro canzoni:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Ci sono inoltre: Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille vote ancora”.

Concludiamo con: Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Emis Killa si è ritirato dalla gara.

Le Nuove Proposte

Ci sono inoltre a Sanremo 2025 anche le Nuove Proposte in una gara a parte. In ordine alfabetico abbiamo quindi: Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.