Curiosità arriva dal nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino. Chi è andato al cinema in questi giorni l’avrà notato. Presente anche Martina Miliddi, ex ballerina di Amici. La danzatrice ha fatto il suo debutto al cinema con un cameo.

Ex di Amici nel film di Checco Zalone “Buen Camino”

Nel suo nuovo film, Checco Zalone regala un momento di puro divertimento con il cameo di una ballerina che molti ricorderanno per la sua partecipazione ad un’edizione di Amici. Si tratta di Martina Miliddi, che, dopo aver fatto parte del corpo di ballo di Battiti Live e di VivaRai2, ora fa il suo debutto sul grande schermo, anche se in un ruolo non protagonista.

LEGGI ANCHE: Il ciclone Checco Zalone travolge il Natale

Nel film, Martina Miliddi interpreta se stessa, una ballerina. Questo cameo arriva dopo la sua partecipazione alla ventesima edizione di Amici, dove ha raggiunto il serale ma è stata eliminata nelle prime fasi del programma. Nonostante non sia stata una delle vincitrici di Amici, la sua carriera ha preso una piega interessante, portandola a calcare i palcoscenici di alcuni dei programmi più seguiti della televisione italiana.

Il cameo nel film di Checco Zalone, però, rappresenta per lei un’importante opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico anche nel mondo del cinema. In questo breve ma significativo ruolo, Martina è protagonista di un video che viene trasmesso durante i titoli di coda del film, dal titolo La Prostata Inflamada. Il video, diretto da Gennaro Nunziante, ha anticipato l’uscita di Buen Camino, ed è destinato a diventare uno dei momenti più ricordati del film.

Questo film di Checco Zalone segna un passo importante nella carriera di Martina. Grazie alla sua passione per la danza ha trovato il suo spazio anche al cinema con questo cameo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.