1 L’appello di Niccolò Centioni ad Alfonso Signorini

Ormai da qualche giorno si è tornati a parlare dell’amicizia, ormai conclusa da diverso tempo, tra Niccolò Centioni e Micol Olivieri. I due si sono conosciuti sul set de I Cesaroni e da quel momento sono diventati grandi amici, tanto da partecipare insieme anche a Pechino Express. Ma, con il trascorrere degli anni, il loro rapporto ha cominciato a vacillare, tanto che ora non si parlano più.

La questione è ritornata a galla quando nei giorni scorsi Micol Olivieri ha deciso di fare chiarezza su quanto successo, viste le continue domande che, ormai da tanti anni, continua a ricevere dai suoi follower. Così ha deciso di metterci un punto definitivo, senza far caso che, quelle dichiarazioni, avrebbero riaperto una diatriba come vedremo in seguito.

Il fatto sembra aver attirato non poco l’attenzione del popolo di Twitter che ora chiedono addirittura di avere Niccolò Cerioni tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, in programma dal 13 settembre su Canale 5. Una richiesta avanzata da più persone, che non è passata inosservata agli occhi dell’attore, il quale a sua volta, con ironia ha lanciato un appello al conduttore Alfonso Signorini. Questa la storia Instagram postata…

Storie Instagram – Niccolò Centioni

Ora la palla passa ad Alfonso Signorini. Il conduttore terrà a mente questo appello dei fan e, in parte, di Niccolò Centioni? Staremo a vedere. Mai dire mai. Intanto andiamo a rileggere la piccata replica dell’attore alla sua ex amica…