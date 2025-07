Le storie degli altri, storie di sogno, piccole, ma sempre grandi per chi ce l’ha fatta e continua a volercela fare. Ecco quella di Nick e Joe.

Nick e Joe, beauty revolution!

Joe Vella, è ragazzo di Palermo con alle spalle già mille esperienze. Partito come modello, ha viaggiato in tutto il mondo, e dopo aver visto saloni di hair stylist ovunque, ha deciso di aprirne uno proprio con Nick, che nel lavoro è la sua anima complementare.

E dopo quel primo salone, ne hanno aperto un altro e l’obbiettivo è di aprire saloni in tutta Italia. Ecco la sua storia, raccontata in prima persona, che può ispirare tanti giovani come lui, una storia così avvincente, che mi sono limitata a riportarla.

«Mi chiamo Giuseppe Vella in arte Joe, questo soprannome me l’hanno dato a Milano dove ho vissuto dopo essere andato via di casa giovanissimo a 17 anni, troppo curioso del mondo per rimanere fermo. A Milano ho iniziato una carriera da modello che mi ha portato in tanto paesi: Roma, gli Stati Uniti, Montecarlo, Londra, Parigi… sempre a confrontarmi e a esplorare posti super che mi hanno poi ispirato.

Ma poi ho detto basta, ho concluso la mia carriera da modello per perché non riuscivo a esprimermi al cento per cento, era un lavoro molto basato sull’aspetto fisico, mi ha aiutato tantissimo e lo rifarei 1000 volte, però sentivo il bisogno di qualcosa di più, soprattutto sentivo l’esigenza di impattare anche sulla vita degli altri, perché amo il prossimo, mi piace, mi diverte, mi appassiona.

Sono da sempre appassionato dei capelli e in generale innamorato della bellezza. E un giorno mi trovo dal barbiere e ho pensato: “Ma se fossi io al posto del ragazzo che mi sta pettinando? Se questo fosse il lavoro giusto per me?”. Subito ho capito: era la mia strada.

Ho fatto corsi, una prima esperienza con il mio parrucchiere a Palermo, poi un anno e mezzo con Sabrina, titolare di Arvis Milano, una hair boutique in centro a Milano, che è molto frequentata da tantissimi vip… Ma sono siciliano, sono di Palermo, le radici chiamavano.

Forse per voglia di riscatto e per trovare una mia identità nella mia terra, ho deciso che il mio progetto imprenditoriale dovesse partire da Palermo. E così sono tornato a casa. Lavorando in un altro salone ho conosciuto Nick, ed è stata la svolta.

Oggi Nick è mio socio, insieme stiamo facendo un percorso ormai lungo anni: le nostre ambizioni coincidono, e i nostri caratteri si bilanciano. Abbiamo iniziato nel 2018, aprendo il nostro primo salone a Bagheria, da lì a poco ci siamo ingranditi tantissimo. Oggi abbiamo due saloni e 12 collaboratori in totale.

Il nostro sogno continua a essere nutrito anche da esperienze parallele. Personalmente faccio esperienze anche da freelance, viaggio, lavoro anche in città lontane come Dubai, Milano, New York… per ispirarmi e mettermi accanto ai grandi personaggi, perché credo che soltanto stando accanto ai grandi si può diventare grandi.

Troppo ambizioso? I sogni devono essere ambiziosi. Tutte queste esperienze mi hanno dato una visione chiara di quello che voglio realizzare: creare un brand di saloni, in tutta Italia, puntando sul lusso, sulla bellezza e aiutando il prossimo, i clienti, ad amarsi di più, a vedersi più belli e a valorizzare la propria immagine. Non parlo di vanità, ma credo che amarsi è alla base per voler bene alla vita, al prossimo, alla persona che abbiamo a fianco.

Credo che tutti noi abbiamo tante insicurezze. E quindi trovare qualcuno che riesce a farci sentire bene, facendoci vedere bene allo specchio, sia fondamentale, anche imparando la bellezza dei propri difetti. Perché anche nell’imperfezione si può trovare la bellezza, basta saperla incorniciare. E io provo a essere d’aiuto».

A cura di Chantal de la Croix