La medicina estetica non è più solo una questione di ritocchi evidenti. Oggi si parla di prevenzione, stimolazione naturale del collagene e trattamenti che rispettano la fisionomia del paziente. Ne parliamo con il Dott. Sergio Montes, specialista in medicina estetica e chirurgia plastica.

Dott. Sergio Montes, cosa è cambiato nella medicina estetica negli ultimi anni?

“L’approccio oggi è orientato al benessere globale del paziente. Non si punta più a trasformare, ma a preservare l’armonia naturale del viso e del corpo. Le nuove tecniche permettono di ottenere risultati naturali, progressivi e personalizzati, senza ricorrere a interventi invasivi.”

Quali sono le tecniche più innovative per un ringiovanimento senza bisturi?

“Tra le tecniche più avanzate troviamo la biorigenerazione cellulare, che stimola i meccanismi di riparazione della pelle utilizzando fattori di crescita estratti dal sangue del paziente. Un esempio è il PRP, un concentrato di piastrine che, applicato sul viso, stimola il collagene, migliorando la texture e la luminosità della pelle.”

Cosa si intende per biostimolazione con polinucleotidi e peptidi?

“La biostimolazione è un trattamento che sfrutta polinucleotidi e peptidi per migliorare l’elasticità, il tono e l’idratazione della pelle. Sono trattamenti che si adattano alle diverse esigenze: pelli più giovani possono beneficiare di un’azione preventiva, mentre quelle più mature vedranno un miglioramento della densità e del tono.”

Radiesse® e Sculptra®: quali sono le differenze e le indicazioni?

“Radiesse® ha un effetto immediato grazie alla sua texture densa a base di idrossiapatite di calcio, che definisce mandibola, zigomi e collo, stimolando il collagene per un risultato che dura fino a 18 mesi. Sculptra®, invece, a base di acido polilattico, agisce in modo graduale e diffuso, ideale per chi desidera un ringiovanimento profondo e naturale che dura fino a 24 mesi.”

Quando è consigliabile scegliere Radiesse® e quando Sculptra®?

“Radiesse® è indicato per chi cerca un effetto strutturante immediato, ad esempio per ridisegnare i contorni del viso o riempire aree svuotate. Sculptra®, invece, è perfetto per chi vuole un effetto più graduale e diffuso, ottimale per migliorare la qualità della pelle in modo naturale. Spesso i due trattamenti vengono combinati per creare un protocollo su misura.”

Quali sono i rischi o le controindicazioni di questi trattamenti?

“Entrambi i trattamenti sono sicuri, ma devono essere eseguiti da professionisti esperti. Possibili effetti collaterali includono gonfiore, rossore o piccoli ematomi nelle aree trattate. È importante seguire le indicazioni post-trattamento per ottimizzare i risultati.”

Oltre ai trattamenti, quali sono le strategie di mantenimento?

“Un protocollo efficace deve includere una skincare quotidiana mirata e un piano di mantenimento personalizzato. È fondamentale proteggere la pelle dal sole, mantenere un’idratazione adeguata e seguire cicli di trattamento rigenerativo per mantenere i risultati a lungo termine.”

Conclusioni:

“La medicina estetica di oggi non si limita a cancellare i segni del tempo, ma accompagna il naturale processo di invecchiamento con eleganza e naturalezza. L’obiettivo è ottenere un viso fresco e luminoso, in perfetta armonia con l’età e lo stile di vita del paziente.”