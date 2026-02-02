Nel corso della cerimonia di premiazione dei Grammy 2026, il conduttore Trevor Noah ha lanciato un’inaspettata frecciata a Nicki Minaj.

La frecciata al veleno contro Nicki Minaj

Negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Nicki Minaj. La celebre rapper infatti, a sorpresa, ha iniziato a sostenere Donald Trump e si è dichiarata essere “la sua più grande fan”. Parole che hanno sorpreso il mondo intero, dando il via a una vera polemica. In passato, durante il primo mandato del Presidente degli Stati Uniti, la cantante più volte si era schierata contro il capo di Stato, spendendo dichiarazioni molto forti nei suoi confronti.

Di recente però pare che le cose siano cambiate e così la Minaj ha iniziato a supportare Trump, finendo però al centro delle critiche. Migliaia di utenti e numerosi volti del mondo dello spettacolo si sono infatti schierati contro l’artista e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato.

Come è noto, ieri sera si è svolta la cerimonia di premiazione dei Grammy 2026. Nel corso della serata, il conduttore Trevor Noah è sceso tra il pubblico in sala e inaspettatamente ha lanciato una frecciata a Nicki Minaj. Queste le sue dichiarazioni, che naturalmente in breve hanno fatto il giro del web:

«Nicki Minaj non è qui. È ancora alla Casa Bianca con Donald Trump a discutere di questioni veramente importanti».

La reazione della cantante

A seguito di quanto accaduto ai Grammy e a seguito delle reazioni del pubblico in sala, che è scoppiato in un fragoroso applauso, sui social non si è fatta attendere la reazione di Nicki Minaj. La rapper, con dei post pubblicati sui social, si è schierata furiosa contro Trevor Noah. Ma non è finita qui.

LEGGI ANCHE: Bad Bunny fa incetta di premi ai Grammy Awards 2026 e si scaglia contro l’Ice

La cantante ha anche minacciato di svelare dei segreti su alcuni Vip, che, a sua detta, starebbero facendo del bullismo nei suoi confronti.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.