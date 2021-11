GF Vip: Nicola Pisu ha bestemmiato?

Ieri sera il Grande Fratello Vip ha concesso ai vipponi un po’ di divertimento, visto l’imminente compleanno di Miriana Trevisan alla mezzanotte. Ovviamente a partecipare ai festeggiamenti anche Nicola Pisu, il quale però in questi giorni sta fronteggiando qualche problemino fisico, che sembra dargli piuttosto filo da torcere.

Come raccontato anche nel corso della diretta di venerdì, Nicola Pisu dopo una brutta caduta si presume si sia fratturato il coccige, che continua a destargli non poco fastidio. In questi giorni, infatti, il gieffino è stato costretto a fare delle iniezioni, costringendolo a stare a riposo forzato. Spesso l’abbiamo visto a letto immobile, come suggerito dal medico del GF Vip.

Adesso Nicola Pisu sarà costretto a seguire la cura e non è escuso che nei prossimi giorni possa essere sottoposto a radiografia. Ma vedremo cosa succederà insomma.

Ieri, però, vista la festa (un red party curato nei minimi dettagli), anche Nicola Pisu ha presenziato, ma è parso sofferente, tanto che gli è scappata una frase, come potete vedere da questo video…

mi sono sentita profondamente offesa per questa bestemmia di nicola pisu alla sua santità la madonna merita la squalifica @GrandeFratello #gfvip pic.twitter.com/3wOBnozDYO — ᴠɪʟʟᴀɴᴇʟʟᴇ (@margotsbullock) November 7, 2021

Qualcuno ha subito urlato alla bestemmia. La verità però è un’altra. In realtà, infatti, Nicola Pisu non ha bestemmiato in alcun modo, come potete udire dall’audio del video che abbiamo riportato sopra. Ha detto una parola ben diversa che ha portato alcuni fan de programma a difenderlo dalle varie accuse a suo carico da parte degli utenti del web. Il figlio di Patrizia Mirigliani si è chinato per raccogliere qualcosa da terra, senza premurarsi di fare attenzione al movimento. Peccato che proprio l’allungarsi in quel modo gli abbia scatenato un dolore atroce, che persiste ancora oggi.

Nicola Pisu spera che nei prossimi giorni possa risolvere questa situazione. Staremo a vedere se la cura prescritta farà effetto. Noi facciamo i nostri auguri all’inquilino. Continuate a seguirci per altre news sul GF Vip!

Novella 2000 © riproduzione riservata.