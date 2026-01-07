Dall’affidamento delle figlie alla rinuncia agli assegni: cosa prevedono le carte che mettono fine a una delle coppie più riservate di Hollywood

Ci sono separazioni che fanno rumore e altre che si consumano nel silenzio, con la stessa eleganza con cui sono state vissute. Quella tra Nicole Kidman e Keith Urban appartiene alla seconda categoria. Dopo vent’anni di vita insieme, l’attrice australiana premio Oscar e il cantautore country hanno firmato le carte del divorzio, mettendo ufficialmente la parola fine a una delle unioni più solide e riservate dello star system.

Niente dichiarazioni pubbliche, nessuna battaglia mediatica: solo documenti depositati in tribunale e una decisione che, secondo quanto emerge, sarebbe maturata nel tempo, lontano dai riflettori.

Affidamento delle figlie: la quotidianità resta con la madre

Il cuore dell’accordo riguarda le figlie della coppia: Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 15. Le carte stabiliscono che le ragazze trascorreranno la maggior parte dell’anno con la madre, per un totale di 306 giorni, mentre a Keith Urban spetterà un fine settimana sì e uno no.

Una scelta che punta alla continuità e alla stabilità delle adolescenti, in un momento in cui il cambiamento avrebbe potuto trasformarsi in un ulteriore scossone emotivo. Nessuna disputa sull’affidamento, nessuna battaglia legale: solo una gestione condivisa, discreta, apparentemente serena.

Niente assegni di mantenimento: indipendenza economica totale

Uno degli aspetti più significativi dell’accordo riguarda il mantenimento. Nessun assegno per le figlie e nessun sostegno tra ex coniugi. La motivazione è semplice: entrambi hanno dichiarato redditi mensili superiori ai 100mila dollari.

Una decisione che racconta molto del tipo di rapporto che Kidman e Urban hanno costruito nel tempo: paritario, autonomo, privo di dipendenze economiche. Anche nella separazione, il loro resta un equilibrio di forze e di responsabilità.

La divisione dei beni: ognuno tiene ciò che possiede

Investimenti, conti bancari, arredi domestici, veicoli, oggetti personali: tutto sarà diviso di comune accordo. La formula è lineare quanto rara nel mondo delle celebrità: ciascuno manterrà ciò che è attualmente in suo possesso.

Dall’amore alla famiglia: una storia costruita lontano dai riflettori

Nicole Kidman e Keith Urban si incontrano nel 2005 e si sposano l’anno successivo. Nel 2008 nasce la loro prima figlia, Sunday Rose. Due anni dopo arriva Faith Margaret, tramite maternità surrogata. Una famiglia costruita con discrezione, senza mai trasformare l’intimità in spettacolo. Kidman, già madre di Isabella Jane e Connor Anthony, adottati durante il matrimonio con Tom Cruise, ha sempre protetto con fermezza la sfera privata dei suoi figli. Nel 2025 arriva la separazione. Sarebbe stata Nicole Kidman a depositare la richiesta di divorzio, citando “divergenze inconciliabili”. Non emergono tradimenti, scandali o fratture clamorose. La loro storia non si chiude con un colpo di scena, ma con una firma.