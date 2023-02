NEWS

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2023

GF Vip 7

La frase di Edoardo Donnamaria

Nelle ultime ore al GF Vip alcune delle frasi pronunciate da Edoardo Donnamaria stanno facendo parecchio discutere gli utenti sul web e dei video sono finiti sotto accusa. No, non facciamo riferimento all’ipotetica finale tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi e la reazione divertita che avrebbe lui se dovesse vincere la prima.

Tra una chiacchiera e una risata hanno ipotizzato come sarebbe l’ultima settimana soli tra loro, senza il restante gruppo. Un discorso che coinvolge, come mostrato dal video, Ognuno ha detto cosa vorrebbe fare ed Edoardo Donnamaria non si è escluso dall’esprimere il proprio pensiero.

Esternazioni, però, che hanno lasciato un po’ di stucco alcuni telespettatori, i quali hanno fatto notare come la regia abbia persino censurato parte del discorso: “Io pensavo che figo se il premio di vincere il GF fosse tipo che escono tutti dalla Casa, ti danno una doppietta e tu puoi andare in giro per la Casa a sparare. Macché, un fucile da caccia a sparare tutte le telecamere”, ha detto Edoardo Donnamaria. Si sentono gli altri dire ridacchiare e rispondere con: “No”. Poco dopo è stato interrotto l’audio e la regia ha cambiato inquadratura.

Ma non solo. C’è anche un’altra affermazione fatta da Edoardo Donnamaria che sta creando qualche polemica sui social: “Vabbè tutti abbiamo le voci nella testa. Io sento sempre ‘uccidi, uccidi, ammazza, sangue, sangue”.

Bhe se quelle voci le sente… allora quel che dice qui ci sta! Poi la pazza è Nikita! pic.twitter.com/07PLI2DI6p — DeaNera 🇺🇦 #iostocoNikita🦄 (@Loredana_Dana75) February 24, 2023

Se dei fan hanno compreso l’ironia decisamente ‘black’ di Edoardo Donnamaria e ne hanno compreso il senso, altri hanno invece condannato le sue dichiarazioni, considerandole eccessive e fuori luogo. “Ma siete seri? Ha detto ‘sparo alle telecamere’, mica che vuole uccidere la gente. Ma voi non state bene”, ha fatto notare una telespettatrice. “Io sono scioccata e non sto scherzando”, ha scritto invece chi la pensa in modo differente.

Il discorso di Edoardo Donnamaria continuerà a far discutere.