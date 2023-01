NEWS

Nicolò Figini | 20 Gennaio 2023

GF Vip 7

Nicole Murgia rischia la squalifica?

Nicole Murgia in queste ore sta facendo molto discutere. Il web, infatti, non starebbe chiedendo la squalifica solo per Oriana Marzoli, ma anche per l’attrice. Quest’ultima è protagonista di un video che sta piano piano diventando virale su Twitter. Ma che cosa sta succedendo? La vippona era insieme a Luca Onestini, Andrea Maestrelli ed Edoardo Tavassi per giocare una partita a biliardo. A un certo punto sembra dire la seguente frase: “Tira, eh se non fai buca sei d*wn“. Ora, in molti l’accusano di aver detto una cosa molto grave, per ben due volte. Altri, però, sostengono abbia detto “fly down“. Quale sarà la verità?

Vi lasciamo il video qui sopra per poter giudicare voi. Fatto sta che in molti le sono andati contro: “Due volte lo ha detto. DUE, NON UNA!! Questa cosa non è accettabile“. C’è anche chi chiede a gran voce una petizione per raccogliere le firme necessarie a convincere il Grande Fratello a mandare fuori dalla casa la Murgia: “Fate una petizione per far squalificare Nicole Murgia dal #GFVIP7 perché lei ha detto 2 volte “SEI D*WN” come INSULTO mentre giocava a biliardo“. A incuriosire il web è anche un altro fattore.

Stiamo parlando dello stupore di Edoardo Tavassi. Dopo che Nicole Murgia finisce di dire la frase, in maniera poco chiara, lui la guarda con sguardo stupito, si porta le mani alla bocca e ridendo si allontana. Secondo diversi utenti, quindi, se avesse semplicemente detto “fly down” questa non sarebbe stata una reazione appropriata, ma esagerata. Ovviamente può essere anche che sia stato Tavassi stesso a capire male e fraintendere. Gli altri due vipponi presenti non hanno fatto una piega.

