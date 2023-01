NEWS

Andrea Sanna | 20 Gennaio 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli rischia la squalifica?

Un video riguardante Oriana Marzoli in queste ore ha scatenato una nuova polemica sul web. Alcuni utenti che seguivano il live su Mediaset Extra hanno notato che la vippona si è appartata in giardino a parlare con Daniele Dal Moro. A un certo punto lei per non farsi capire, probabilmente, si è coperta con un plaid e ha parlato a bassa voce.

Unica cosa certa è che l’argomento di discussione è Davide Donadei e l’unica cosa sicura che possiamo percepire è la seguente frase: “È il classico che a scuola…”. Il resto è davvero indecifrabile. Dunque potrebbe aver detto qualsiasi cosa, ma non è udibile. Ciò che si può recriminare a Oriana Marzoli, magari, è il fatto che abbia messo una coperta per eludere le telecamere e parlato a bassa voce per depistare i microfoni.

La concorrente del GF Vip ha spiegato qualcosa al bel veneto, il quale ha replicato: “Tu, ma cosa vuoi fare tu. Se avessi trovato me a scuola saresti stata spacciata. Avresti cambiato classe, scuola”. A seguire si sente Oriana Marzoli dire dei termini come “coatto” e poi aggiungere: “Uno sfig**o”. Ma anche in questo caso non è chiaro se il riferimento è a Davide o in risposta a Daniele.

Oriana su Davide: “è il classico che a scuola bullizzavi”



La Lamborghini è stata squalificata per la stessa cosa, pretendiamo provvedimenti. #gfvip #gintonic #nikiters pic.twitter.com/viv0BRV13S — Goddess (@bougiefemmenoir) January 20, 2023

Per tutto il video, però, non sentiamo la frase sul bullismo che in tanti hanno sottolineato condividendo questo filmato e che, secondo alcuni, avrebbe pronunciato Oriana Marzoli. Diversi utenti, come dicevamo, hanno persino chiesto che il GF Vip prenda dei provvedimenti, quali la squalifica, per la concorrente. Ma al momento non ci sono prove schiaccianti che possano confermare quanto si mormora.

La conversazione poi come vediamo si sposta su Daniele Dal Moro, il quale ha rivelato qualche episodio del suo periodo scolastico. Il vippone ha raccontato a Oriana Marzoli di aver incontrato un suo professore e che quest’ultimo avrebbe cambiato strada perché ancora terrorizzato da lui. Così il veneto ha rivelato che a scuola una volta ha chiuso in bagno il suo insegnante per circa un’ora: “Quando l’ho rivisto, però, volevo dirgli che non sono più quello di un tempo, ma lui è scappato via”. Racconto che ha fatto scoppiare a ridere Oriana.

In ogni caso siamo certi che semmai Oriana Marzoli dovesse aver infranto il regolamento, il Grande Fratello visionerà i filmati e prenderà provvedimenti se necessario.