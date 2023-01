Elettra Lamborghini e una drag di Drage Race in gara per rappresentare San Marino all’Eurovision

NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Gennaio 2023

Elettra Lamborghini e una drag della prima edizione di Drag Race Italia in gara per rappresentare San Marino all’Eurovision.

Elettra Lamborghini e Luquisha Lubamba cercano di accedere all’Eurovision

Sta per tornare Una Voce Per San Marino, il tradizionale Festival durante il quale verrà scelto il o la rappresentante del piccolo stato all’Eurovision Song Contest. A sorpresa quest’anno in gara alla kermesse troviamo nientemeno che Elettra Lamborghini e Luquisha Lubamba, protagonista della prima edizione di Drag Race Italia. Solo qualche ora fa ad annunciare in esclusiva la partecipazione della cantante di Pem Pem è stato Pipol Tv. Ecco quanto svelato dal portale: “Elettra Lamborghini quest’anno tenterà la carta “Festival di San Marino” per accedere alla qualificazione dell’EuroVision Song Contest. La cantante è pronta per conquistare tutti con un pezzo mozzafiato! Siete curiosi di sentirla (nuovamente) cantare e… twerkare sul palco?”.

Adesso come se non bastasse sono state pubblicate le liste degli ultimi casting per Una Voce Per San Marino e nell’elenco appare proprio il nome di Luquisha Lubamba. L’amata drag dunque tenterà di conquistare la giuria, con la speranza di poter rappresentare San Marino all’Eurovision. I casting si svolgeranno dal 20 al 21 gennaio e dal 23 al 29 gennaio e in seguito a febbraio ci saranno le 5 semifinali. Solo il 25 febbraio, nel corso della finalissima, sapremo chi rappresenterà il piccolo stato alla kermesse musicale.

Sia Elettra Lamborghini che Luquisha Lubamba dunque tenteranno di accedere all’Eurovision Song Contest, e di certo non mancheranno i colpi di scena. Solo lo scorso anno come sappiamo a vincere Una Voce Per San Marino era stato Achille Lauro, che ha così avuto modo di prendere parte alla manifestazione, che si è svolta a Torino.

Quest’anno invece, come sappiamo, l’Eurovision si terrà Liverpool dal 9 al 13 maggio, data in cui ci sarà la finalissima. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Elettra e a Luquisha Lubamba, e attendere per scoprire come ci stupiranno.