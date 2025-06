Questa mattina per migliaia di studenti in tutta Italia sono iniziati gli esami di Maturità e a sostenere la prima prova è stato anche Nicolò Filippucci. Il cantante, ex allievo di Amici 24, ha così raccontato come è andata e quale traccia ha scelto.

Nicolò Filippucci inizia gli esami di Maturità

Tempo di Maturità per migliaia di studenti in Italia. Questa mattina infatti sono partiti gli esami di Stato, momento cruciale nella vita di ogni adolescente. A sostenere la prima prova è stato anche Nicolò Filippucci, protagonista della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi. In queste ore dunque il cantante è stato raggiunto dagli amici di FanPage e ha raccontato come è andato il primo step della Maturità. In merito il giovane artista ha dichiarato:

“Come è andata? Dai, bene. Ero partito un po’ con l’ansia da prestazione, ma credo che l’abbiano tutti. Anche perché la parola maturità è un po’ troppo grande per noi. Però è andata bene, anche perché nella prova sono riuscito a parlare anche delle mie esperienze, è stato piacevole”.

Ma non è finita qui. Nicolò Filippucci ha anche rivelato quale traccia ha scelto e ha così aggiunto: “Ho scelto la terza prova, quella sui social e l’indignazione. La mia più grande paura, legata anche al fatto che ho passato un anno nella casetta di Amici, era quella di non riuscire a recuperare tutto il programma”.

Infine Nicolò ha anche raccontato come ha trascorso la sua notte prima degli esami, che senza dubbio è uno dei momenti più emozionanti per uno studente. Filippucci ha dunque affermato: “Come ho trascorso la mia notte prima degli esami? In realtà l’ho passata a casa, magari un po’ triste eh. Mi stavo finendo di preparare e stavo aggiungendo anche i santini che magari potevano funzionare durante la notte prima dell’esame”.