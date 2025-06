Il web intero si è commosso davanti a una scena così dolce: Nicolò Filippucci ha abbracciato una sua fan che non è una adolescente ma una signora anziana che non vedeva l’ora di fargli i complimenti. Ecco il tenero video.

L’abbraccio di Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci è sicuramente tra i concorrenti più amati di Amici 24 e la sua eliminazione alla semifinale del Serale ha lasciato tutti spiazzati. I fan credevano che sarebbe stato lui il vincitore e lo hanno sostenuto anche dopo questa piccola delusione, promettendogli il successo una volta fuori dal talent.

Così è stato perché il suo EP sta riscuotendo un’accoglienza molto positiva! Si tratta dell’unico ex allievo della scuola a essersi posizionato nella Top 20 di FIMI ed è al terzo posto nella classifica dedicata alla vendite fisiche. Un traguardo dietro l’altro e coronato anche da un affollato tour degli instore.

In queste ultime settimane, infatti, Nicolò Filippucci ha fatto la conoscenza dei suoi follower e c’è chi gli ha fatto una proposta di matrimonio o chi gli ha mostrato un tatuaggio a lui dedicato. Ma nulla ha sciolto i cuori come l’incontro che ha vissuto il giovane cantante nelle ore precedenti!

Come vediamo anche dal video qui sotto, infatti, Nicolò si trovava a una tappa del suo instore quando ad avvicinarsi non è stato un adolescente ma una signora anziana che lo ha abbracciato e gli ha fatto i suoi complimenti. Un istante che sul web è diventato virale in un secondo e ha commosso tutti quanti!

“Che cuccioli“, ha esclamato qualcuno oppure “Se anche lei va in mezzo a tutta quella folla per dargli un abbraccio, significa che Nicolò merita questo affetto“, ha detto un’altra persona.