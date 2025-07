Questa allieva è stata molto amata all’interno del programma di Maria De Filippi ed è riuscita ad arrivare alla fase del Serale. Oggi, dopo la fine del talent, aprirà il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma. Ecco chi è la cantante di Amici in questione.

L’ex di Amici al tour dei Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari sono una band molto amata in tutta Italia e con il tempo, anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con la loro ‘Ringo Starr‘, hanno ottenuto il meritato riconoscimento in tutto il Paese. In tal modo hanno ampliato il loro bacino di fan e grazie a tutto ciò sono anche riusciti a riempire gli Stadi e non solo.

In questo periodo hanno girato la nazione con il loro concerto ‘Hello World‘ in occasione dell’omonimo album uscito qualche mese fa. I biglietti sono andati a ruba e i fan hanno mostrato sui social di essersi divertiti a cantare e ballare con il cantante e il resto del gruppo.

Tra non molto si esibiranno a Roma per la data conclusiva del tour e sul loro profilo Instagram hanno annunciato una sorpresa proveniente da Amici di Maria De Filippi! Chiamamifaro, nome d’arte di Angelica Gori, aprirà l’ultima tappa dei Pinguini Tattici Nucleari:

“Attenzione! Al nostro concerto di Roma, che chiuderà il tour di Hello World, ci sarà una sorpresa: aprirà la nostra amica Chiamamifaro. Vi divertirete, promesso!”.

Una notizia che farà sicuramente felici migliaia di fan e che porterà l’ex cantante di Amici a farsi conoscere ad ancora più persone. Un’occasione irripetibile che darà l’opportunità a Chiamamifaro di portare sul palco le sue canzoni tratte dal nuovo album. Voi andrete a vederla?