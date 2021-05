1 Nuova frequentazione per Nicolò Zaniolo?

Negli ultimi mesi come sappiamo a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Nicolò Zaniolo. Il calciatore infatti ha fatto discutere per via della sua relazione con Chiara Nasti, ufficializzata lo scorso febbraio. Nonostante era sembrato che tutto stesse procedendo a meraviglia tra i due, ad un tratto le cose si sono complicate, e solo poche settimane fa l’influencer con un post sui social ha confermato la fine della storia. Tuttavia adesso pare che Zaniolo, secondo i più maliziosi del web, abbia già voltato pagina, e che stia frequentando nientemeno che un’ex tronista di Uomini e Donne, Di chi parliamo? Di Sophie Codegoni!

Come è noto la giovanissima modella dopo la fine della sua esperienza all’interno del dating show ha iniziato una brevissima storia con Matteo Ranieri, che tuttavia è già terminata. Adesso però sembrerebbe che Nicolò Zaniolo e Sophie si stiano frequentando, e a riportare il gossip è stata Deianira Marzano. La nota blogger ha infatti ricevuto una segnalazione da parte di una fan, che ha svelato come i due qualche giorno fa si trovassero nello stesso hotel a Roma. Ma non solo. Sembrerebbe anche che Zaniolo e la Codegoni da un po’ di giorni si stiano scambiando dei like su Instagram, che non sono passati inosservati. Questo il messaggio che Deianira ha ricevuto, e le foto dei due che l’influencer ha messo a confronto:

“Ciao Deianira, ti segnalo la Codegoni a Roma da ieri, nello stesso costosissimo albergo dove Zaniolo ha fatto uno shooting due giorni fa. I due continuano a mettersi like alle foto”.

Cosa starà accadendo dunque? Nicolò Zaniolo starà davvero frequentando Sophie Codegoni? In attesa di saperne di più, rivediamo il messaggio di Chiara Nasti, che ha annunciato la fine della relazione con il calciatore.