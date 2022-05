1 Faccia a faccia per Nicolò Zaniolo e Zaccagni

In questi ultimi giorni la Roma ha vinto la Conference League. Di lì a poco la squadra, insieme ai tifosi, ha festeggiato per strada. Tutto normale fino a quando non sono iniziati alcuni cori. A colpire maggiormente il web uno che riguarda la ex di Nicolò Zaniolo, ovvero Chiara Nasti. Questo recitava: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo” e anche il calciatore si è unito alle voci ridendo e saltando a tempo. I due si sono lasciati da un anno ormai:

Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno.

Un utente, inoltre, ha chiesto a Chiara cosa ne pensasse del coro e lei ha lanciato una frecciatina molto criticata a Nicolò Zaniolo: “Che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno. E che siete tutti sfigati e fate anche schifo“. Adesso, però, pare proprio che Zaniolo e Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio con il quale Chiara avrà un figlio, si dovranno incontrare. Come riporta, infatti, anche il sito FanPage Roberto Mancini ha convocato entrambi in Nazionale. Gli Azzurri dovranno sfidare l’Argentina e giocare nelle partite di Nations League.

Essendo la situazione delicata bisognerà cercare di appianare le divergenze tra i due calciatori. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, i giocatori della Lazio non avrebbe apprezzato per niente l’atteggiamento di Zaniolo e hanno mostrato solidarietà verso il proprio compagno. Inoltre pare che alcuni abbiano espresso il loro malcontento nel sapere che Nicolò sia stato convocato in Nazionale.

