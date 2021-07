2 L’annuncio di Nicolò Zaniolo e Sara

Arriva una bella notizia dal mondo del pallone. Dopo varie nozze e proposte di matrimonio, un altro giocatore oggi sorride e dà una svolta alla propria vita. Parliamo di Nicolò Zaniolo che nella giornata odierna è diventato padre di Tommaso, figlio del centrocampista della Roma e di Sara Scaperrotta.

Sebbene secondo quanto raccontato dall’influencer il calciatore sia stato poco presente, questo momento Nicolò non ha potuto e voluto perderlo. Ha messo da parte le paure che in questi mesi l’hanno allontanato dalla sua ex e si è presentato in ospedale. Tra l’altro, riporta Isa & Chia, avrebbe cercato di stare il più vicino possibile a Sara in questi ultimi giorni.

Sia Nicolò Zaniolo che Sara Scaperrotta hanno postato un messaggio sui propri profili ufficiali. Il calciatore ha caricato due foto come post: in una si vede la manina del piccolo Tommaso, nell’altra invece lui che lo tiene in braccio per la prima volta, emozionato. Ad accompagnare le immagini la data di nascita: “23-07-2021”. A scrivere qualcosa è stata anche Sara, che invece ha messo una foto della mano di Tommaso: «Benvenuto al mondo amore della mia vita.. T..», si legge.

Post Instagram di Nicolò Zaniolo

Post di Sara Scaperrotta

Abbiamo notato, tra l’altro, che Nicolò Zaniolo a sorpresa ha aggiunto tra le storie in evidenza dei vecchi video insieme alla sua ex Sara Scaperrotta. Video che però sono scomparsi nuovamente poco dopo.

Profilo Instagram di Nicolò Zaniolo

Tra gli auguri notiamo quelli di tantissimi vip e personaggi, che hanno voluto mostrare la loro vicinanza e affetto a Nicolò, Sara e al nuovo arrivato Tommaso. Da compagni di squadra e amici, a Chiara Ferragni, Giulia De Lellis, Carlotta Dell’Isola e non solo! Noi di Novella2000 e Novella2000.it ci uniamo ai messaggi dei volti noti e tifosi e facciamo i nostri migliori auguri, dando il benvenuto a Tommaso.

Solo pochi giorni fa Sara Scaperrotta postava delle storie dove si sfogava e un appello indirizzato proprio a Nicolò Zaniolo. Andiamo a rileggere qualche stralcio…