Oggi al GF Vip Nikita Pelizon ha raccontato il suo doloroso passato. Prima di tutto è stato mostrato un video in cui si era aperta nei giorni appena trascorsi con Antonino. Il padre la riteneva la figlia perfetta fino ai 16 anni. A quel punto lei si è stufata e il dolore era troppo da sopportare. Voleva provare a vivere in un altro modo. Per religione lei si sarebbe dovuta sposare con un uomo che già conosceva. Arrivato il momento, però, si è tirata indietro e i suoi genitori non l’hanno presa bene.

Lei a 18 anni voleva intraprendere la carriera da modella. Però la madre l’ha minacciata di chiuderla fuori casa. E questo è successo. Proseguendo nel suo discorso, come già accennato in passato, ha anche parlato del suo tentato suicidio:

Avevo preparato un kit da ingerire per andarmene. Sono stra contenta che non sia successo. Però non è stata l’ultima volta che ci ho pensata. Lì avevo preparato tutto. Quando mio fratello se ne andò entrai in questo loop negativo di mancanza e abbandono. Era costante… Di solitudine. Scrivevo di notte e bruciavo tutto perché non volevo che i miei on sapessero Io sono tanto contenta di aver trovato il coraggio di provarci almeno. Trovare il coraggio di uscire affrontando le conseguenze. E provare a inseguire i miei sogno anche se valutati in maniera pessima. Tante persone ce mi seguono, sono in contesti famigliari come questo. Spero trovino il coraggio di affrontare tutto ciò. Questa vita è un provarci.